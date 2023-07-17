MLB／太犯規了！紅人超級新秀De La Cruz傳出大聯盟最速「助殺」
美國職棒大聯盟(MLB)辛辛那提紅人超級新秀De La Cruz，繼上次三連盜之後再創新紀錄。今(17日)辛辛那提紅人對戰密爾瓦基釀酒人的比賽中，釀酒人外野手Joey Wiemer在三局上半擊出三壘方向滾地球，紅人三壘手De La Cruz接到後以97.9英哩（156公里）的火球傳向一壘，成功刺殺Joey Wiemer。De La Cruz的這記超速傳球，也成功締造大聯盟內野傳球助殺最快紀錄。
記者練宗翰/綜合報導
De La Cruz在今年5月在3A的比賽中就曾經傳出過高達99.2英哩的火球，如今在面對釀酒人的比賽中，再度傳出高達97.9英哩的速球，這也是自2015年以來，大聯盟Statcast開始記錄內野傳球助殺速度後，所投出的最快速度，打破了2020年匹茲堡海盜游擊手Oneil Cruz曾傳出的97.8英哩記錄。
De La Cruz在6月升上大聯盟以來，不斷締造新紀錄，不但完成了自1972年以來最年輕完成完全打擊紀錄，還在今年7月9日一樣是對上釀酒人的比賽中完成三連盜，是自1919年以來隊史的首見記錄。如今De La Cruz又再次打破內野傳球助殺最快紀錄，年僅21歲的他，未來無可限量。