「AcQUA源少年」黃莑茗爆熱戀盧以恩！現身活動尷尬回應3個字
「AcQUA源少年」擔任能量飲料大使，今（17）日出席品牌活動及新歌發表會，現場擠滿大批女性粉絲，尖叫聲不斷。近日，隊長黃莑茗爆出與合作拍攝單曲〈e步e步〉MV的女主角盧以恩熱戀中，被問及此事，黃莑茗尷尬表示：「朋友啦！」
記者黃雅琪/台北報導
「AcQUA源少年」即將在8月26日成團1週年，團員們坦言，是今天在彩排活動流程的時候才想到這件事，目前還沒有決定要如何慶祝，可能會和公司同事們先吃個飯，也正在計畫發專輯。團員們回想起從節目播完之後，大家一起走到今天的「AcQUA源少年」也覺得很感動，9月2日即將舉行的演唱會，其實就是一種紀念。
年僅17歲的「忙內」須弘道，前陣子才到美國進修，被團員們戲稱他都在玩：「幾乎和我們失聯了！」時隔將近1個月的時間，團員們今日才終於見到他！被問到在國外有沒有豔遇？須弘道曖昧回應：「應該沒有吧！」引起眾人懷疑。
另外，隊長黃莑茗被週刊拍到，與女星盧以恩正在熱戀中，他表示：「朋友啦！」團員間也都支持彼此自由交友，間接否認有禁愛令的說法，黃莑茗坦言，緋聞爆發後他與盧以恩相處起來跟以往差不多，不會有尷尬的感覺，而且工作繁忙也沒空亂想。