韓國「梅雨季」死傷慘重！專家揭暴雨原因：最近出國小心
韓國近期近入「夏天梅雨季」，連日的暴雨重創市區，除了淹水、土石流等災情外，甚至導致民眾喪失性命，氣象專家賈新興解釋，今年梅雨在台灣雖然發展不順，但後續「太平洋高壓」往北抬升後，順勢將梅雨鋒面往中國長江、日韓一帶擠壓，配合西南季風的加持，才造成韓國、日本都出現驚人的雨量，預計未來2至3天，韓國、北海道都持續會有暴雨出現，若有安排出遊的民眾務必特別留意。
記者張志浩/綜合報導
賈新興說明，在6月初前，梅雨鋒面多半在台灣北部發展，直到6月中旬開始，強勢的太平洋高壓往北移動，除了讓台灣出現少雨、高溫頻繁的情況外，梅雨鋒面也順勢被推到中國長江流域附近，而7月初又再往北向日韓靠近，搭配太平洋高壓本身環流帶來的西南風，才導致東北亞暴雨不斷，環境相當有利降雨。
至於韓國的梅雨狀況，在相對缺水的台灣為何沒有出現，賈新興則提及，台灣的梅雨季比韓國早，大約是在5至6月，但梅雨季初期環境很差，南海延伸過來的西南風不夠強、鋒面又多半是「移動型」，雨下一陣子就離開，後期太平洋高壓又過強，給予台灣較穩定的天氣，只有6月9日、6月10日前後梅雨降雨較明顯，反觀韓國，強勢的西南風配合地形，在7月初就造成暴雨。
以目前環境來說，賈新興提醒，未來2至3天，韓國和日本北海道依舊受梅雨鋒面影響，容易有大雨或豪雨的發生；而在台灣部分，由於太平洋高壓北抬，南方的「低壓帶」就會順勢往北接近台灣，因此近期各地天氣都會較不穩定，此外，低壓帶出現也意味著颱風季的到來，除了泰利颱風外，預計下一顆「杜蘇芮颱風」可能最快會在本週三、週四就生成，路徑預估會和泰利相同，朝南海移動，請民眾多加留意。