抗肌膚老化的方法　醫師：做好防曬

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胡倩婷說，紫外線是皮膚癌（鱗狀細胞癌、基底細胞癌）的主要成因，然而，對長期生活在都會區的東方人是不需要太擔憂，除非平日工作得長期曝曬陽光，如務農、捕魚等，才有較高的機率罹患皮膚癌，臉上的曬斑並不會引起癌變。
胡倩婷又說，去除斑點使用醫學方式的確是快速又有效的方法。剛形成的雀斑可以用脈衝光改善，若時間超過半年以上，則須使用皮秒雷射治療，雷射後約有三分之一的機率，皮膚會反黑，這是自然的現象。但反黑不也糟？反黑是會退的，約一至三個月時間，倘若在意也有補救方法，如美白（左旋維他命Ｃ）導入或使用其他光療法。
雷射可以治療問題肌膚，如頑固斑點、細紋、毛孔及黑眼圈，有短暫的恢復期，脈衝光、彩衝光等則是用於保養肌膚，有亮白緊緻的效果，但千萬不要認為，醫美後就能一勞永逸，皮膚經過陽光的洗禮，斑點還是會再度出現，雷射終究不是將黑色素殺死，只是將一團黑色聚集的斑點打散，讓斑點結痂後脫落。至於，曬斑何時會再出現？這是沒有標準答案的，完全取決於你的生活型態。
胡倩婷醫師提醒，預防還是勝於治療，每天擦防曬才是最簡單又省錢、安全的方法。至於，擦上防曬乳該不該卸妝？嚴重的空汙加上使用高係數的防曬產品，當然得靠卸妝油、洗面乳將臉部清潔乾淨，才能避免毛孔阻塞引起痘痘、粉刺問題。擦完防曬乳至少要等二十分鐘後再出門，防曬產品得經表皮吸收後，透過吸收紫外線而達到防曬作用。要抗老又要省錢，使用防曬產品是CP值最高的，當然正常的生活作息，均衡飲食及運動也會讓人保持年輕，在這個夏天大家就努力逆齡吧。