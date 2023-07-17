AI也懂編舞！雲門新作《波》挑戰人體極限　鄭宗龍：AI助打破慣性

我是廣告 請繼續往下閱讀
真鍋大度是「理工男」，於東京理科大學數學系畢業後，跨領域地將音樂、舞台表演與科技結合，日本電音女團Perfume的絢麗舞台與里約奧運「東京8分鐘」科技應用都是他最廣為人知的作品。
雲門舞集指出，鄭宗龍與真鍋大度思考全球3年的疫情對社會和個人帶來了巨大的影響，科技和資訊的迅速流動，與個人意識相互干涉，兩人分別從身體和科技的載體出發，凝視當中的互動關係；今年2月，鄭宗龍與真鍋大度分別帶著舞者與科技團隊，在雲門劇場展開第一步的測試，團隊以科技工具讀取舞者身體的數據資料，如肌肉的電流、呼吸與聲音等，經過AI技術，演算為影像或其他形式。
除此之外，將對身體施展什麼樣的科技魔法，真鍋大度保密地說，「現階段都還在排練室測試中，宗龍和我還沒決定演出時要使用哪些部分，但令我印象深刻的是，雲門對於科技方面也非常有興趣，但科技最後還是取決於如何展現身體，當宗龍編完舞之後，我也要用影像對舞蹈作出詮釋，這對我來說也是一個挑戰。」
鄭宗龍說，這3年全球經歷疫情、通膨、戰爭等變化，有許多種能量透過不同的形式反覆出現，像是蝴蝶效應將我們緊扣在一起，「所有人都沒有辦法躲過這個狀態」，他想以跳舞的方式讓大家看見能量的震動，並稱這種傳遞叫做「波」。
他說，此次作品比起情感、故事，更重視能量、振動頻率等在空間上的移動；這次把自己編舞的一部份工作交給AI，「希望可以迸出新火花，能有顛覆自己作品的呈現」，也希望能向電腦學習新動態、動能，為未來創作提供更多身體可能性。
真鍋大度分享，他在雲門舞者身上加裝偵測裝置，請舞者們根據許多不同的音樂跳舞，將其肌肉、呼吸與神經傳遞的電波化為數據，成為資料庫，再經由AI程式的深度學習，根據新的音樂編舞；在擷取數據的過程中，發現雲門舞者的肢體能力很強，有很多精彩表現。
鄭宗龍談到，看到真鍋大度用AI編創的舞蹈影像時，發現許多關節與肌肉的使用，都不符合人體工學，但運動的邏輯和他過去身體舞動的流動狀態契合，因此會再做修改，藉由舞台技巧、裝置，讓AI編舞的可行性大幅提升。
提到AI編舞帶給他的影響，鄭宗龍說，從AI編舞發現很多人體做不到的事情，但這是很好的挑戰，因為每個創作者都有慣性，AI可以打破這個慣性，有些動作是他壓根不會想到，因為人體要做這個動作會太辛苦，所以不會在作品中呈現，「但AI不會思考這個」，所以最辛苦的還是雲門舞者要接受電腦給的挑戰，「但我相信雲門舞者千錘百鍊，一定可以接受挑戰。」
雲門舞集指出，鄭宗龍渴望用身體面對這波高速科技的時代大浪，2019年創作的《毛月亮》，是他首次探索人性和科技的主題，這回《波》結合科技與身體，更將雲門化作一道又一道的湧波，迎面破浪。《波》將於10月12日至15日在台北國家戲劇院首演、10月28日至29日台中國家歌劇院大劇院、11月4日至5日高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出，巡演購票詳情請見雲門官網。