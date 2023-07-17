台北人氣吃到飽「亞廬」宣布頂讓！熟客傻眼 老闆親曝停業計畫
台灣人熱愛「吃到飽」，各類Buffet如雨後春筍，且價格「一山比一山高」，7月23日將要開幕的「饗A Joy」，更以晚餐3880元加1成創自助餐天價，因此千元有找的吃到飽餐廳更顯珍貴。位於北市六張犁的老字號「亞廬義大利窯烤」，是許多老台北人的共同回憶，近日卻傳出頂讓消息，讓熟客相當震驚。業者回覆《 NOWnews今日新聞》詢問，提及頂讓消息是真的，但現在沒有「停業計畫」。
記者黃韻文/綜合報導
鄰近捷運六張犁站的「亞廬義大利窯烤」，開店至今已逾30年，雖然外觀跟裝潢看起來不再流行，但每天餐期都還是高朋滿座。店內除了提供生魚片、海鮮吃到飽，還有烤豬腳、牛排等窯烤肉類，以及著名的「水果大餐」，水果吧提供多達20種菜色，連少見的樹葡葡、燈籠果、黃金果都有，午餐每人730元、晚餐假日每人830元，高CP值成為熟客的口袋名單，在Google評論累積3253則評論，拿到平均4.3分。
「亞廬義大利窯烤」日前公布頂讓消息，嚇壞一票老客人，粉專貼文在短短時間就超過百人分享，不少老客人直呼「晴天霹靂」，急問最後營業時間到何時。《 NOWnews今日新聞》去電詢問業者，「亞廬」特助小澤透露，老闆從事餐飲業已經45年，亞廬也營業30年，故萌生退休的念頭，想把時間留給自己及家人，因此才有頂讓計畫。
「亞廬」特助小澤解釋，現在店內生意還是很好，都是客滿狀況，訂位也難訂，直言「頂讓只是老闆換人，沒有停業計畫。」他解釋，如果是生意不好才要停業，而現在都還是一位難求，所以才想尋找「有緣人」來接手，老闆也沒有訂下最後期限，只希望能愈快退休愈好。