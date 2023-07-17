iOS 17語音訊息「可轉文字」！實測給你看 可2倍速播放
蘋果iPhone最新作業系統iOS 17日前釋出公測版，其中在「訊息」功能加入不少實用功能。《NOWnews今日新聞》記者實際上手體驗，訊息功能加入「語音轉文字」，用語音傳給對方後，就會自動轉成文字，可以即時查看。但目前使用發現，似乎有時間限制，大約只能辨識出10秒左右的語音轉文字，且2分鐘後就會自動銷毀，真的就是用來「即時」查看用。
記者周淑萍/綜合報導
LINE有不少網友並不喜歡語音訊息，因為如果在上班或是開會，如果不小心按到直接擴音，場面可能會有點尷尬。之後iPhone升級到iOS 17之後，訊息可以直接轉文字，可以即時知道語音內容，不需要特別帶耳機聆聽訊息。使用方式為：升級到 iOS 17後，點選訊息和訊息欄旁邊的「＋」，選擇「音訊」，就能把語音直接轉成文字。
記者實際測試，發現語音訊息轉成文字大約只會顯示2分鐘左右就會到期，辨識出來的文字就會消失，真的就是方便用戶「即時」查看，且大約只能辨識10秒左右語音訊息轉文字，太長的語音無法辨識，且雙方需要為iOS 17系統才能使用。
此外，發送音訊訊息， 可以拖移至語音訊息的某一段落，而在送出訊息前，也可以在暫停後繼續錄製同一則訊息，而接收者可用 2 倍速播放訊息。