首次「泳渡虎頭埤」 8/13黃偉哲邀各路高手感受台灣第一水庫之美

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黃偉哲表示，這是虎頭埤首次辦泳渡活動，能夠親身參與到確實彌足珍貴，已有許多民眾磨拳擦掌準備搶報名名額，原先只規劃100組，今特再加碼增加50組共150組名額，讓更多民眾有機會參加。 黃偉哲強調，水上活動首重安全，虎頭埤首辦泳渡活動市府特別重視，一定會以最安全標準來舉辦，強化安全措施。
觀光旅遊局代理局長林國華表示，這是台南首次辦理埤塘泳渡活動，先以試辦方式，泳渡距離規劃在往返1,500公尺的中距離長度，採團體報名，每組限5-8人，年齡限15歲到65歲，未成年者需有監護人全程陪同。為確保泳者安全，水上每250公尺設浮台供泳者休息與補給水分，每200公尺配一艘救生艇及2名救生人員，更有機動的SUP及人員戒護，讓泳者可以停靠或休息，若途中身體不適，也不用慌張，抱住自備的救生浮標吹哨子或脫泳帽求救，立即有救生人員前往協助。
觀旅局表示，位於新化區的虎頭埤是台灣最早興建的灌溉用水庫，有台灣首座水庫之稱。除實用性外，坐擁湖光山色美景，每年阿勃勒花季，在美不勝收的黃金雨中，遊人如織。市府善加利用虎頭埤特色，今年暑假首度辦理泳渡活動。由於市議員李偉智曾在議會質詢時提議辦理，今天也到場支持關心。
泳渡虎頭埤活動報名時間自7月18日12時起至7月31日17時截止，意者請儘早報名，以免向隅。此外，活動當日9點前虎頭埤風景區開放免費入園，也歡迎大家共同來見證台南首次的泳渡活動。「2023虎頭埤水與綠-泳渡虎頭埤」活動報名網址: https://www.beclass.com/rid=274b23264a6837c3f5ab虎頭埤周邊旅遊資訊查詢可至台南旅遊網https://www.twtainan.net/