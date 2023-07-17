外役監議題受關注！柯建銘：教化為重「不要污名化」

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨團總召曾銘宗表示，希望外役監的條件能夠更為嚴謹，國民黨團主張像是累犯、重大經濟犯、酒駕或毒駕，都不可以到外役監。
他呼籲，外役監審查必須公開透明，希望能夠錄音、錄影，「甚至線上直播」，讓外界監督，才能使外役監發揮正面功能，並將外役監負面的效應減到最低。
台灣民眾黨團總召邱臣遠說，很多外役監的案子被外界質疑是「特權權貴的後花園」，甚至是「渡假中心」，這樣的觀感對於司法公正與國家威信是非常大的破壞。
時代力量黨團總召邱顯智指出，外役監的遴選，一定要公開透明，像是包括貪污、重大經濟犯罪者，都不應該到外役監，至少要把犯罪所得繳回，有些人甚至一毛錢都沒有繳回，竟還可以到外役監「放假」，這是很嚴重的問題，社會無法接受。
關於外役監引發質疑，民進黨團書記長莊瑞雄說，他也知道現在外界的想法，大家心裡的感受與靈敏度應該都差不多，但以大家現在的想法在回應民粹的時候，「不要弄到最後，好像外役監被以為是在選好人好事代表」，那是中間矯正處遇機構，是要讓受刑人回到社會之前，在這機構先能重啟，重新做人以後回到社會。
柯建銘表示，欽佩莊瑞雄的發言，不簡單，法律人莊瑞雄講這些話需要勇氣。柯建銘呼籲，不要把外役監污名化天堂、不天堂，該制度在台灣已經60年；全世界中間處遇都是以教化為重，要讓受刑人回歸社會。（編輯：蘇志宗）1120717