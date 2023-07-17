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外役監議題受關注！柯建銘：教化為重「不要污名化」

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，不要把外役監污名化。（圖／記者陳明中攝）
▲民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，不要把外役監污名化。（圖／記者陳明中攝）

中央社

（中央社記者范正祥台北17日電）外役監議題受關注，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，不要把外役監污名化說什麼天堂、不天堂，該制度在台灣已經60年；全世界中間處遇都是以教化為重，要讓受刑人回歸社會。

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立法院朝野黨團今天協商第10屆第7會期第2次臨時會相關事宜，在研商臨時會議程安排時，外役監條例修法成為熱議焦點之一。

國民黨團總召曾銘宗表示，希望外役監的條件能夠更為嚴謹，國民黨團主張像是累犯、重大經濟犯、酒駕或毒駕，都不可以到外役監。

他呼籲，外役監審查必須公開透明，希望能夠錄音、錄影，「甚至線上直播」，讓外界監督，才能使外役監發揮正面功能，並將外役監負面的效應減到最低。

台灣民眾黨團總召邱臣遠說，很多外役監的案子被外界質疑是「特權權貴的後花園」，甚至是「渡假中心」，這樣的觀感對於司法公正與國家威信是非常大的破壞。

時代力量黨團總召邱顯智指出，外役監的遴選，一定要公開透明，像是包括貪污、重大經濟犯罪者，都不應該到外役監，至少要把犯罪所得繳回，有些人甚至一毛錢都沒有繳回，竟還可以到外役監「放假」，這是很嚴重的問題，社會無法接受。

關於外役監引發質疑，民進黨團書記長莊瑞雄說，他也知道現在外界的想法，大家心裡的感受與靈敏度應該都差不多，但以大家現在的想法在回應民粹的時候，「不要弄到最後，好像外役監被以為是在選好人好事代表」，那是中間矯正處遇機構，是要讓受刑人回到社會之前，在這機構先能重啟，重新做人以後回到社會。

柯建銘表示，欽佩莊瑞雄的發言，不簡單，法律人莊瑞雄講這些話需要勇氣。柯建銘呼籲，不要把外役監污名化天堂、不天堂，該制度在台灣已經60年；全世界中間處遇都是以教化為重，要讓受刑人回歸社會。（編輯：蘇志宗）1120717

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