嘉義虎爺廟會爆炸28傷！垃圾紙箱採獲黑色火藥 疑煙火落焰釀禍
15日晚間近10時，嘉義市和聯境金虎爺遶境廟會發生爆炸意外，造成28人受傷送醫，一名13歲少年遭鐵片刺穿腹部，手術後仍在加護病房觀察。經調查，警方今（17）日表示，現場有黑色火藥反應，不過沒發現爆裂物零組件，目前朝煙火落焰釀禍調查。
記者孫唯容／綜合報導
警方指出，15日晚上9點56分，嘉義和聯境金虎爺會舉行遶境活動，主辦單位於金山路與永樂街搭建表演舞台，在舞台左側方因為不明原因發生爆炸事件，導致28名民眾受傷就醫，年紀最小的傷者僅2歲，其中7人住院治療，其餘21人經治療後已出院返家休養。
現場目擊民眾對爆炸原因給予多種說法，警方後續組成鑑識團隊調查並表示，經現場勘察採獲紙箱破片、黑色塑膠袋破片、鋁罐破片、塑膠破片等跡證，其中紙箱破片與黑色塑膠袋破片為主辦單位以紙箱套大型垃圾袋所設置的垃圾桶，採集紙箱破片以試劑測試有硝酸鉀（黑色火藥）物質反應。
警方指出，但是搜遍現場未尋獲形成爆裂物所需的主要零組件如，外包裝容器、開關、啟動點火裝置等物品，也無殘跡可供拼湊，推論尚不足以形成爆裂物，目前不排除可能因施放煙火不慎落地，最終引發爆炸導致民眾受傷，後續將持續訪查並深入調閱監視器及現場錄影拍攝畫面，持續釐清真相。