宋智孝首公開父母職業！《Running Man》班底驚呆：隔13年才知道
41歲南韓女星宋智孝在人氣韓綜《Running Man》中擔任班底成員，近期她在節目上公開自己父母的職業，竟是在統營市做客輪生意，讓其餘成員得知後都相當驚訝，表示和她一起錄製節目13年，第一次聽說這件事。而宋智孝也解釋自己不常提到父母的原因：「父母是父母，我是我。」
記者賴禹妡/綜合報導
近期在《Running Man》節目中，成員們在討論父母職業時，宋智孝被問到家庭背景，表示：「我爸爸也是上班族。」眾人接著紛紛猜測宋智孝母親的職業，就在大家以為宋智孝家中是經營桑葉刀削麵館時，宋智孝突然公布答案：「爸媽是做客輪生意的。」
這時成員們全驚訝不已，露出非常訝異的表情，製作單位也在字幕打上「歷經13年才知道的事實」。池錫辰當下站起來高喊：「船再怎麼便宜，也要幾十億韓元吧！」梁世燦也驚呼：「那些船都是姐姐家的嗎？」
宋智孝解釋，父母在統營市做客輪生意，但不久前才開始，所以沒有特地說明，也直言：「父母是父母，我是我，我是這麼想的，所以不常說父母的事情。」成員們聽完紛紛出言調侃：「統營之女是宋智孝！」、「大海之神」、「統營應該是宋智孝做代表」、「太厲害了」。