好市多拉麵組「整層新品被拆爛」！真實原因曝光 顧客轟：沒道德
知名美式賣場好市多，因為有著許多高CP值且獨特的商品，因此深獲許多民眾的喜愛，但近年來攸關公德心的事件也越來越常在賣場內發生。近期又有民眾前往好市多台中南屯店，在購物時卻目睹拉麵組「整層新商品被拆爛」，而原因曝光後，引發眾人怒火。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說中》分享，昨（16）晚在逛好市多台中南屯店時，突然看到一款拉麵組合的貨架上，第一層的新品全都被打開拆爛了，疑似是為了挑選裡面的口味，令她相當傻眼。
這張現場照片曝光後，隨即引發許多好市多顧客的怒火，紛紛狂轟為了挑口味而拆爛新品的顧客。同時還各自分享，曾在好市多內目睹缺乏公德心的事件「好市多其實真的不適合台灣...常常看到退貨那邊的都覺得臉皮厚成那樣也是了不起」、「昨天下午也在台中南屯看到2個有年紀太太互相掩護打開櫻桃來吃，太過份了」。
《NOWnews今日新聞》詢問拍下照片的巫小姐，她表示是在昨晚7點左右到店消費時看到此景象，相當傻眼，最後只好拿下一層沒被拆封過的新品，「在好市多消費那麼久，還沒遇過這樣的事」，她拍下照片分享到社團，意外引起大批顧客共鳴。
巫小姐解釋，這款拉麵組中，每盒有8包、共3種口味，推測這位把好幾盒新品拆開的來客人，可能是只想吃一種口味，「但據所我知，全聯就有賣單一口味的形式」，因此也想透過這張照片傳達「希望大家有點道德心」的想法。