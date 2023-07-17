出訪拚選舉！侯友宜規劃8月訪日、9月訪美 爭取友好國家認同支持
2024總統大選激戰，民進黨參選人賴清德8月將率團參加巴拉圭共和國新任總統潘尼亞就職典禮，並將過境美國。隨2024總統大選步步進逼，連帶引外界聚焦，國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲何時安排出訪？其中，傳侯友宜團隊已正安排8月出訪日本、9月出訪美國，侯早前受訪也證實已在規劃訪美中。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜自投入選舉以來，民調支持度下滑陷選情危機，並落後給賴清德、柯文哲。積極爭取友好國家政府支持，儼然成國民黨當務之急。國民黨立委江啟臣7月拜會美國基金會、智庫，並與前後任美國在台協會（AIT）主席卜睿哲及羅森柏格見面，就被外界視為替侯友宜訪美鋪路。
繼今年4月出訪新加坡後，據指出侯友宜團隊也陸續安排，擬選在國民黨7月23日全代會後，於8月出訪日本、9月分別出訪美國。
據新北市政府秘書處今年規劃「城市國際交流考察」預算，傳侯友宜將在8月下旬拜會日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎。至於訪美部分，侯友宜早前則透露，自己一直在安排訪美行程，盼藉訪美跟美國建立更深入的友誼關係。
值得一提的是，侯友宜今年6月與AIT主席羅森柏格會面，兩人展開閉門會議暢談台美關係、兩岸議題；據悉，侯友宜也親自表達願意訪美意願，透過國民黨接洽規劃訪美方官員與僑胞團體。