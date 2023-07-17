美女主播陳海茵約會帥哥被拍！裸背上陣羞喊「出道以來最大尺度」
美女甜心主播陳海茵，自從離開主播台後，今年首度跨足主持網路旅遊生活節目《海派欣玩家》，並與搭檔法國台客馮韋元（元元）一同搭乘郵輪出國。值得一提的是，陳海茵為了新節目首次與女兒分離過夜，也首度在螢光幕前獻出背部全裸的大尺度，敬業精神可嘉。
記者詹鎰睿/綜合報導
在最新一集的欣傳媒YT節目《海派欣玩家》，陳海茵與元元一起搭乘今夏最熱門的豪華郵輪，而且兩人還在甲板上大玩浪漫環抱，上演鐵達尼號的經典畫面。陳海茵笑說：「雖然我已經搭過數十次豪華郵輪，但每一次的郵輪旅程都還是令我期待，第一次和法國帥哥元元一起出遊，是非常難得的經驗，就連我的姐妹看到節目預告都說，我們兩個搭配起來很登對！」
《海派欣玩家》是陳海茵多年後再度接下主持棒，她先前曾透露自己還是很喜歡主持工作，平常還是有很多活動主持的邀約，再加上旅遊也是她非常熱愛的，因此，陳海茵對於《海派欣玩家》這樣以旅遊生活為主的節目是一拍即合，郵輪主題更是她的主戰場，可說已是一位郵輪達人。
而在這次郵輪之旅中，陳海茵盛裝和元元一起大啖牛排、香檳，參加面具舞會，甚至還直擊郵輪的神祕禁地「廚房」，讓兩人驚呼，原來郵輪上的所有美食竟然都是用電爐烹調出來的。
不過，最精彩的還是陳海茵挑戰出道以來最大尺度，在螢光幕前背部全裸，跟法國帥哥一起「開房間」？讓陳海茵害羞地解釋，「我們只是體驗在郵輪上可以一邊欣賞無敵海景，一邊泡湯做SPA，真的超級享受！」