台積電法說會將下修營收展望？日系外資卻看好　目標價至7字頭

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受到利空消息影響，今日台積電股價走弱，早盤一度跌4元，來到587元，跌幅0.6%，終場收在平盤591元。但也有兩家日系外資認為今年第二季應該就是台積電的全年低谷，從第三季開始到第四季將逐漸回溫，且看好台積電將是AI時代的終極贏家，因此給予台積電買進評等，調高目標價到688元，最高甚至來到7字頭740元。
AI應用方興未艾，輝達、超微和英特爾（Intel）等美國公司在國際 AI 晶片設計市場中占主導地位，仰賴半導體產業中最尖端的製造商，
台積電於7月初公布6月營收達1564億400萬元，月減11.4%、年減11.1%，累計今年1到6月營收約為新台幣9894億7400萬元，年減3.5%。之前台積電針對第二季財測表示，預期公司將持續受到客戶進一步庫存調整的影響，第二季合併營收預計將介於152億美元到160億美元之間，約季減4.3至9%。
其實台積電並未提供新台幣計算的第二季財測，但6月營收出爐後，市場預估可望順利達標，但如今傳出全年美元營收展望可能下修，也讓週四法說會成為焦點，屆時外界也期待AI趨勢何時能帶動台積電商機，以及資本支出是否有所調整、高階製程與海外設廠進度預料也會受到關注。