韋伯望遠鏡發現史上最遠黑洞！質量等同3兆顆地球 NASA畫面曝光
美國太空總署（NASA）宣佈，透過「韋伯望遠鏡」觀測，近期發現一個活躍的超大質量黑洞，它坐落於代號「CEERS 1019」的古老星系中，而該黑洞質量大約等同於900萬顆太陽、3兆顆地球，較於其他早期宇宙的黑洞要小許多，科學家因此推估，「CEERS 1019」星系可能在宇宙大爆炸5.6億年後就形成，意味著這顆較難觀測到的黑洞，是人類目前觀測到最遠的黑洞。
記者張志浩/綜合報導
據NASA官網釋出的資料，研究人員透過韋伯望遠鏡，在「CEERS 1019」的星系中發現新的黑洞，該黑洞質量雖然等同於900萬太陽、3兆顆地球，但卻遠遠小於其它早期宇宙的黑洞，通常黑洞質量會比太陽高出10億倍以上，亮度也較高，因此這次透過先進的韋伯望遠鏡，觀察到這顆亮度、質量較小的黑洞，是目前發現最遠的黑洞。
台北市立天文館研究組助理研究員蔡承穎指出，「CEERS 1019」星系大約是在宇宙大爆炸5.6億年後形成，此次韋伯望遠鏡發現黑洞所代表的最大意義，就是星系誕生的時間，可能遠比科學家們想像的還要早，可說是一個極大的里程碑，從NASA釋出的時間軸（縱軸為質量、橫軸為時間）也可發現，多數黑洞都在右上方藍紫色區塊，而這次的黑洞卻獨自落在左下方。
蔡承穎說明，黑洞就是一個質量大、密度高，且擁有很大重力場和引力的天體，而黑洞週遭擁有「事件地平線」，其附近的時間、空間都會被嚴重擠壓，且物體會被強大的引力吸進黑洞，就連光線都無法逃脫，只能在內部徘徊，隨著韋伯望遠鏡的發展進化，相信會有更遠的星系和黑洞被發現，值得人們觀察討論。