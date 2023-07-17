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家樂福Nakery裸焙坊推「超級麵包」　大潤發開賣百款「在地美食」

▲家樂福Nakery裸焙坊與吳寶春合作，推出4款「超級麵包」。（圖／業者提供）
▲家樂福Nakery裸焙坊與吳寶春合作，推出4款「超級麵包」。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

民眾在後疫情時代更注重飲食健康，家樂福Nakery裸焙坊再與世界烘焙大賽冠軍吳寶春合作，研發加入超級食材的「超級麵包」，讓民眾邊吃麵包邊補充身體所需的營養成分。大潤發則打出「在地牌」，開賣逾100款全台特色美食。

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家樂福去年推出自有品牌「Nakery裸焙坊」，主打原物料透明化，配方單純搭配優質食材，陸續在嘉義民族店、台北師大店（超市）、新店城及淡新店（量販）設點，近期淡新店開幕更推出「超級行動麵包車」，未來將巡迴全台各地。

▲家樂福「Nakery裸焙坊」近期在淡新店開幕，推出「超級行動麵包車」巡迴全台。（圖／業者提供）
▲家樂福「Nakery裸焙坊」近期在淡新店開幕，推出「超級行動麵包車」巡迴全台。（圖／業者提供）
「Nakery裸焙坊」前（15）日舉辦超級麵包分享會，推出4款「超級麵包」，首波搶先在淡新店限量販售，包括黃豆核桃軟歐、黑豆酥波羅、黑巧鹽可頌、黑巧生吐司。吳寶春師傅表示，此次研發的超級麵包採用家樂福特製100%無添加麵粉，加入黃豆、黑豆、核桃及黑巧克力等超級食材，吃起來濕潤柔軟，並兼具高營養價值。

分享會現場也請來「蘋果花愛鑄鐵鍋」版主初聲怡、美女營養師李婉萍、《廚房小情歌》美食作家番紅花，以及愛家好男人亮哲一同出席。版主初聲怡表示，去年就對家樂福「無添加」付出的努力留下深刻印象，這次繼低醣麵包後又推出超級麵包，持續精益求精很可貴。

▲左起為家樂福生鮮部經理孔青沐、「蘋果花愛鑄鐵鍋」版主初聲怡、美食作家番紅花、家樂福永續長蘇小真、營養師李婉萍、主持人亮哲及其小女兒。（圖／業者提供）
▲左起為家樂福生鮮部經理孔青沐、「蘋果花愛鑄鐵鍋」版主初聲怡、美食作家番紅花、家樂福永續長蘇小真、營養師李婉萍、主持人亮哲及其小女兒。（圖／業者提供）
營養師李婉萍說明，超級麵包使用的黃豆及黑豆，除了植物蛋白及膳食纖維，還具有低脂、無膽固醇等好處；核桃則含有不飽和脂肪酸及維生素E，可以抗氧化、提升保護力。黑巧克力含鎂及類黃酮，是成人或小孩都需要的營養成份，心情不好時食用更能提升幸福感。

李婉萍說，透過蛋白質互補法（黑豆、黃豆、核桃、麵粉），以不同植物蛋白組合，可達到與攝取蛋一樣的優質蛋白質，幫助生長發育及組織修復，建議民眾可從平常的餐食中多攝取。

大潤發則主打「在地」搶客，即起至7月27日推出「台灣在地好味」檔期，網羅全台逾100款特色美食，包括士林夜市大上海生煎包、淡水三協成櫻花酥、台中阿聰師芋頭條、金門百年陳金福貢糖等，預計可帶動業績成長5成。

▲大潤發開賣士林夜市「大上海生煎包」，特價229元。（圖／業者提供）
▲大潤發開賣士林夜市「大上海生煎包」，特價229元。（圖／業者提供）

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