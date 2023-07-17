新人結婚入籍台中　送你好歸「宿」

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民政局長吳世瑋表示，結婚是人生中重大的里程碑，新人雙方因緣分而相識，相知相惜進而共結連理，欣見市民覓得好歸宿，民政局此次推出12組「嘉義新悅花園酒店豪華禮包」，提供新人嘉義新悅花園酒店雙人甜蜜套房一晚住宿券，飯店並加碼贈送主廚鍋物套餐、佐登妮絲城堡門票、咖啡兌換券、飯店XO醬禮盒等好禮，讓新人好好享受新婚甜蜜時光，留下難忘的浪漫回憶。
吳世瑋指出，市府持續提升民眾婚育意願，積極健全社福、文教措施及台中市生活機能等，包括提高生育津貼從一胎1萬元加碼至2萬元；更力推「托兒倍倍增」、「公幼再加量」、「區區親子館」等計畫；還有全台最低公托月費，家長每月只需負擔1,500元，減輕青年家庭的育兒壓力；另今年7月1日起也全面補助公立幼兒園開辦延長照顧服務，5人即成班，每小時收費40元以下，六都最低，暑假期間也不中斷，讓民眾在台中安心成家，展現市府打造托育友善環境的決心。
吳世瑋提到，除各項福利政策，民政局今年也推出21場次主題式單身民眾聯誼活動，目前已完成6場次活動，參加人數294人，成功促成72對單身男女互表心意，平均配對率近5成，自然不尷尬的交友環境，大幅提升配對率，後續還有15場次，已全面開放線上報名，民眾可至活動專屬網站或「2023台中開麥拉P.S.我們的故事」臉書粉絲團查詢，歡迎符合資格的單身民眾踴躍報名參加。