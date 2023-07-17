AI輪漲台股重返17300點　法人：資金健康輪動

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台股今天區間震盪整理，高價股拉回修正，不過AI概念股輪動，金融、生技和光電勁揚，台股盤中翻紅重返17300點之上，最高來到17346.66點，上漲62.95點，再創去年4月上旬以來波段高點。
尾盤電金反彈、台積電擺尾，終場台股加權指數上漲50.58點，收在17334.29點，成交值新台幣3893.36億元，加計盤後3932.8億元。
從類股來看，電子股尾盤翻紅終場漲0.22%，金融股勁揚1.41%，光電類股漲1.08%，生技漲2.99%。
觀察三大法人動向，今天外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超3.35億元，其中自營商賣超8.83億元，投信賣超18.26億元，外資及陸資買超30.44億元。
摩爾投顧分析師林漢偉接受記者電訪分析，美元指數回落至100以下，包括新台幣在內的亞洲貨幣匯率近日升值，外資近日回流台股，今天AI題材持續帶動類股輪動上漲。
觀察高價股今天拉回修正，林漢偉分析，輝達（Nvidia）股價14日一度再創歷史新高，不過隨後轉跌收盤翻黑，主要是獲利了結賣壓浮現，這也牽動台股今天矽智財（IP）等高價股回檔，不過相對低價股延續火種，顯示市場資金健康輪動，AI題材仍是主流。
展望台股後市，林漢偉指出，本週觀察重點包括19日台指期結算、20日的台積電法人說明會，以及下週美科技股指標企業財報，7月下旬美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議結果更攸關升息走勢。
超微（AMD）董事長蘇姿丰搭乘專機，今天下午2時左右抵達台北松山機場，20日她將參加陽明交通大學舉行的頒授名譽博士學位典禮。法人指出，蘇姿丰本週拜訪台灣供應鏈，AI族群題材和資金動能兼具。（編輯：楊凱翔）1120717