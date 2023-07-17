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台北市「最富里」！士林區永福里平均所得296萬奪冠

▲財政部發布的最新2021年綜所稅申報資料。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲財政部發布的最新2021年綜所稅申報資料。（圖／資料照，記者顏真真攝）

中央社

（中央社記者賴言曦台北17日電）據財政部最新發布的2021年綜所稅申報資料，士林區永福里以平均所得新台幣296.3萬元，奪台北市「最富有」村里之冠；若以所得中位數來看，台北市排名最高的是內湖區寶湖里，中位數所得為103.7萬元。

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財政部2021年綜所稅申報資料統計，台北市共有7個里的平均所得超過200萬元，其中永福里以296.3萬元居冠，為連續4年蟬聯台北市最富里寶座；第2名是松山區松基里，綜所稅平均為228.5萬元。

第3、4名在中山區，分別是金泰里、成功里，平均所得為220.1萬元、210.2萬元；第5名為信義區安康里的206.5萬元，緊追在後的為大安區仁愛里、內湖區寶湖里，平均所得分別為203.6萬元、201.6萬元。

台灣房屋天母忠誠加盟店店東賴彥廷表示，永福里位在陽明山仰德大道二段兩側，里內不乏獨棟別墅，吸引企業家、名人居住，拉高整個里的平均收入；不過永福里的中位數僅65.5萬元，顯示居民收入落差極大。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，特定里平均所得高，主要受到豪宅群聚，或有知名超豪宅產生「聚財」效應，尤其是特定富豪家族設籍，甚至轉換戶籍，或是公司股利與紅利分配、家族財務有較大變化時，都有可能大幅影響該里的所得狀況和排名。

第一建經研究中心副理張菱育分析，各里的綜所稅平均是依照每年綜所稅申報核定的資料來統計，包含納稅人的薪資所得和股利等，不少豪宅區雖然平均高，但里內稅收差距大，因此若以中位數排名來看，最高的是內湖區的寶湖里，中位數所得達103.7萬元。

張菱育進一步指出，內湖區寶湖里有國防醫學院和三軍總醫院，且有不少別墅型產品，里內不乏醫師、律師、藝人或內科新貴等收入較高的住戶，是台北市居民財力較平均且最強的里。（編輯：黃國倫）1120717

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