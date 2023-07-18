半導體女王／台灣吸AMD等國際廠力挺　專家：靈活應變能力是關鍵

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經濟部長王美花先前針對蘇姿丰來台一事表示，超微和台灣企業在小晶片和AI等領域合作密切，是夥伴兼具供應商的關係，此次蘇訪台會和台廠交流，但因屬廠商間的合作，行程細節將由蘇親自說明，而台灣持續和國際大廠合作突破技術，對世界貢獻科技發展。
經濟部官員日前接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，工研院機械所曾於去（2022）年11 月與AMD台灣分公司簽訂「嵌入式自動駕駛運算平台技術」合作意向書，預計共同開發車規運算電腦，未來將運用在自駕車上。至於台廠與AMD未來的合作前景，經濟部表示，希望可以在晶片端（小晶片、異質整合、封裝測試）、應用端（精密醫療、自駕車）、平台端（AI軟體平台）等3大面向能有更多合作。
此外，虛實融合的概念在現今時代不斷向前推進，台灣在這方面的應用較為活潑，加上台灣作為晶片供給大國，故國際企業大廠常選擇台廠作為密切交流與研發創新的合作夥伴。
NVIDIA創辦人黃仁勳於今年5月訪台，經濟部技術處當時透露，NVIDIA在2021年時在台推動「人工智慧創新研發中心計畫」引起各界關注，總投資經費約為新台幣243.37億元，經濟部補助67億元，計畫執行為期5年
此次蘇姿丰來台，各界好奇AMD是否也有申請台灣的研發計畫，對此，經濟部並未多做回應，資策會軟體技術研究院組長邱璟明接受《NOWnews今日新聞》採訪時猜想，可能AMD也有申請相關的研發計畫，但要待真正通過後才會公布，「說不定蘇在這個時間點訪台代表相關合作快成了！」
擁有製造與半導體優勢的台灣，成功吸引許多國際大廠力挺，不過，邱璟明指出，台灣最大的資產在於「將自己定位在創新實驗場」，當國際品牌的基礎平台要找前端應用時，台廠的接受度極高，在各個垂直應用上皆能做到絕佳的創新研發。再者，台廠應變能力快，能夠靈活的跟上市場變化，若要因應市場走勢修改服務，台廠也能以高銷率完美達成。
他提到，國際大廠蘋果、Google的軟體平台生態系完整，台廠雖然在這方面相對弱勢，然而在部分軟體領域上的應用卻相當具有競爭力，像是資策會曾在農漁領域上以「智慧農業數位分身」獲得APEC（亞太經濟合作會議）補助，此技術結合人類智慧（HI）及人工智慧（AI），協助農漁民發展精準數位決策生產管理。邱璟明表示，先前微軟也有洽談這方面的應用合作，由此可知，專屬領域上的軟體應用比較屬於台廠可發展的方向。
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