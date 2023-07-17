美元有撐！新台幣失守30元價位 收31.052元重貶1.59角
美國通膨降溫，市場預期美國聯準會（Fed）升息近尾聲，美元指數失守100大關，不過，市場對聯準會除7月可能再升息1碼，之後是否再升息看法不一，美元指數跌深反彈，亞洲主要貨幣兌美元盤整偏弱，新台幣兌美元在上周大升逾4角後，今（17）日也止升回貶，並重回「31字頭」，終場收31.052元，重貶1.59角，台北外匯經紀公司成交量8.61億美元。匯銀人士盤後接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，新台幣「31字頭」站不久，很快還是會回到「30字頭」。
記者顏真真／台北報導
上周美國公布最新消費者物價指數（CPI）年增率大幅降溫，生產者物價指數（PPI）也顯示物價壓力緩解，市場預期美國聯準會（Fed）升息近尾聲，美元指數跌破100，但隨著短線跌深，美元指數出現反彈，而市場預期聯準會7月會再升息一次，但聯準會（Fed）有理事不認為美國已解決通貨膨脹問題，預計7月及年底前再各升息一次。
在美元指數跌深反彈之下，亞洲主要貨幣兌美元今日轉趨盤整偏弱，韓元小貶收1266.60兌1美元，日圓兌美元在138.55附近，離岸人民幣也貶來到7.1801兌1美元附近。
至於新台幣兌美元今日早盤也止升回貶，以30.93元、貶值3.7分開出，即便台股低走高，終場上漲50.58點，收17334.29點，外資買超台股30.44億元，但新台幣表現與台股脫鉤，在美元指數反彈之下，進一步貶破31元，一度來到31.061元，重貶1.68角，終場收31.052元，貶值了1.59角。不過，匯銀人士盤後受訪指出，新台幣短線漲多回吐一點，不用擔心，「31字頭」站不久，新台幣很快還是會回到「30字頭」。