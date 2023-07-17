MLB／「大谷翔平超愛講幹話！」 隊友揭露私底下搞笑一面
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊二刀流好手大谷翔平，本季依舊繳出MVP等級身手，不僅大谷在場上的表現令人驚艷，場下的也是球隊的「開心果」，隊友Mickey Moniak在接受ESPN訪問時透露大谷私底下相當會搞笑，也會跟大家一起「講幹話」。
記者路皓惟/綜合報導
天使隊今（17）日與太空人之戰進行至3局上，外野手Mickey Moniak接受Sunday Night Baseball的訪問，ESPN播報員Karl Ravech就問到了關於大谷私底下是一位什麼樣的球員？
對此，Mickey Moniak表示：「信不信由你，私底下他就是一個非常搞笑、超級有趣的家伙，他很喜歡開玩笑，他就跟我們一樣，沒事就愛講講幹話，跟我們一樣愛打嘴砲。」
不過，大谷翔平一旦上場比賽，態度就變得非常認真，眼中只有贏球，Mickey Moniak提到，自己有時候也會從隊伍變成球迷的角色，在一旁欣賞大谷出色的球技，親眼見證大谷在場上締造的每一項紀錄與成就。
Mickey Moniak說：「這真的很特別，大谷現在所做的，無論是擔任投手，還是打者，他所呈現出來的表現，很可能是百年難得一見的，我非常珍惜能夠跟他一起奮戰的時刻，全心全意去感受它、欣賞它。」