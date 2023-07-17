用完丟！中國砸銀彈挖角韓技術人才　奪市占就解僱「還沒離職金」

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雖然在LCD市場遭到中國排擠後，韓國集中在OLED市場，去年全球OLCD市占率，韓國為81.3%，中國為17.9%。但是中國追擊也正在加快。
根據韓國《中央日報》報導，顯示器業界人士透露，京東方（BOE）、華星光電（CSOT）、惠科（HKC）等中國主要顯示器生產商自2022年起連連辭退韓籍員工，目前裁員人數至少超過百人以上。這些人之中有一大部分的人都曾在Display和LG Display負責LCD面板設計和生產。
一名不願透露姓名的業界相關人士表示，三年前在中國面板大廠工作的韓國技術人員超過300人，「最近除了OLED核心技術人員和高層核心人員外，很多韓國技術人員要麼不再續約，要麼直接被辭退。」
報導披露，LCD生產技術已經進入成熟期，而幾乎壟斷LCD市場的中國相關企業也開始辭退韓國技術人員，同時招聘台灣員工作為替補。不少中國企業在辭退韓國員工的時候未辦理離職補償金就直接下了「逐客令」。腎甚至還有不少中企在聘請韓國員工時承諾簽約3年，但跳槽到中國不到1年就被解僱的情況也不少。
有分析指出，過去中企為了確保面板工程技術競爭力，費盡心思挖角技術人才，但隨著相關技術成熟，曾被高薪聘請的技術人員則面臨用後即棄的處境。
過去中國企業為了挖角韓國技術團隊以竊取LCD技術，曾以高額收入為誘餌，向韓國相關技術人員承諾提供高於現有工作三倍的年薪、保障三年合同以及提供車、房、子女學費等三大優惠。且只要在LG Display和三星Display有過相關工作經驗，年薪都是150萬人民幣（約台幣633萬元）起跳。
在搶佔LCD市場後，中國又將目光轉向了韓國OLED技術人才。雖然目前韓國仍在全球OLED市場站上優勢，但韓國業界擔憂，中國將通過類似方式再次搶奪OLED市場。
而中企挖角和安置韓國人才的方式也越來越不易讓人發覺，京東方和華星光電等中企為了不讓韓國企業輕易知道員工遭到挖角一事，還成立子公司或是研究機構等，讓韓國技術人才「偽就業」，韓企就很難確認辭職者是否是被中企挖走。
不僅是面板領域，隨著美國加強遏制中國，在半導體領域，中國試圖挖走韓國人才的嘗試也變得更加迫切。
據韓國國家情報院透露，從2017年到去年為止，韓企技術人才向海外洩露產業專利的案件達93起，面板領域的技術外洩程度僅次於半導體，且60%以上的技術洩密與中國有關，整體損失金額超過25萬億韓元（約台幣5902億元）。
韓國經濟研究院經濟研究室室長趙慶燁表示，韓國政府和產業界尚未做好防止核心技術外洩的準備，「但鑑於這是能夠影響國家競爭力的因素，必須徹底的防範和管理。」