特企／《寵物島 Livly Island》攜手AKB48 Team TP掀全場熱潮

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此外，AKB48 Team TP也在《寵物島 Livly Island》的攤位與玩家進行近距離的互動，親自操作及解說遊戲樂趣，讓玩家們充分感受到AKB48 Team TP的精彩演出與寵物島 Livly Island的獨特魅力完美結合。無論您是寵物島 Livly Island的忠實粉絲還是AKB48 Team TP的愛好者，相信今天的見面會都將成為您的難忘回憶。
本次攤位最受歡迎的莫過於超大型的Livly變身藥配方牆，有眾多玩家參觀翻轉 著各種特別的Livly並分享彼此的飼養過程，更讓玩家愛不釋手的就是日本空運 來台展示 豐富的現場限定Livly周邊商品，讓玩家一飽眼福。而本日參加「最 愛Livly玩家見面會」的玩家中，也有90位玩家非常幸運地被AKB48 Team TP 成員們抽出，並可獲得日本限定周邊商品與會場限定可愛提可咪紀念T恤，現 場充滿驚喜及歡樂氣氛
別忘了把握夏日電玩展最後一天，7/16(日) AKB48 Team TP將加碼演出，請踴躍參加「最愛Livly玩家見面會」活動，與AKB48 Team TP一同燃燒熱情，共同創造和《寵物島 Livly Island》一起度過的難忘夏日時光。讓我們在花博展會上見證這場熱愛Livly的盛會吧！
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