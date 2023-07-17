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特企／《寵物島 Livly Island》攜手AKB48 Team TP掀全場熱潮

▲AKB48 Team TP也在《寵物島 Livly Island》的攤位與玩家進行近距離的互動，讓玩家們充分感受到AKB48 Team TP的精彩演出與寵物島 Livly Island的獨特魅力。(圖/品牌提供)
▲AKB48 Team TP也在《寵物島 Livly Island》的攤位與玩家進行近距離的互動，讓玩家們充分感受到AKB48 Team TP的精彩演出與寵物島 Livly Island的獨特魅力。(圖/品牌提供)

本報訊

今年夏日電玩展特別舉辦的「最愛Livly玩家見面會」活動，成為玩家追逐焦點並引領全場熱潮。這場活動由日本Cocone Corporation百萬下載人氣超夯寵物APP《寵物島 Livly Island》主辦，並邀請了人氣女團AKB48 Team TP，為整個活動帶來一大亮點。

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活動現場猶如小型演唱會般熱情，玩家和粉絲一同前來朝聖應援，擠爆花博舞台會場。AKB48 Team TP的成員們除了專業舞台歌曲演出外，還與玩家們進行互動，分享彼此對寵物島 Livly Island的熱愛和喜悅，讓現場氣氛嗨到最高點。

此外，AKB48 Team TP也在《寵物島 Livly Island》的攤位與玩家進行近距離的互動，親自操作及解說遊戲樂趣，讓玩家們充分感受到AKB48 Team TP的精彩演出與寵物島 Livly Island的獨特魅力完美結合。無論您是寵物島 Livly Island的忠實粉絲還是AKB48 Team TP的愛好者，相信今天的見面會都將成為您的難忘回憶。

本次攤位最受歡迎的莫過於超大型的Livly變身藥配方牆，有眾多玩家參觀翻轉 著各種特別的Livly並分享彼此的飼養過程，更讓玩家愛不釋手的就是日本空運 來台展示 豐富的現場限定Livly周邊商品，讓玩家一飽眼福。而本日參加「最 愛Livly玩家見面會」的玩家中，也有90位玩家非常幸運地被AKB48 Team TP 成員們抽出，並可獲得日本限定周邊商品與會場限定可愛提可咪紀念T恤，現 場充滿驚喜及歡樂氣氛

別忘了把握夏日電玩展最後一天，7/16(日) AKB48 Team TP將加碼演出，請踴躍參加「最愛Livly玩家見面會」活動，與AKB48 Team TP一同燃燒熱情，共同創造和《寵物島 Livly Island》一起度過的難忘夏日時光。讓我們在花博展會上見證這場熱愛Livly的盛會吧！

《寵物島 Livly Island》官方粉絲團：https://www.facebook.com/Livlyisland.tw
 

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