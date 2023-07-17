食藥署稽查外送餐飲業者　111年2件微生物超標

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食藥署副署長林金富告訴中央社記者，稽查業者是否落實良好衛生規範準則（GHP）部分，民國110年抽查427家，其中1家不合格，裁罰新台幣6萬元；去年抽查465家，其中1家不合格，亦裁罰6萬元。
食品抽驗部分，林金富說，110年抽驗產品541件，其中4件不合格，各裁罰3萬元；去年抽查461件，其中2件不合格，各裁罰3萬元，不合格原因皆為微生物超標。
今年查驗重點，林金富說，主要仍是針對沙拉、飲料、冰品等未經加熱、生冷可即食，較有微生物滋生疑慮的食品進行稽查。
專案也針對美食外送平台業者、與美食外送平台合作餐飲業者及外送服務員進行查核，著重食品業者登錄、食品良好衛生規範準則實施情形、產品責任險、有無貯存或使用逾期食品或原料，以及菜單標示牛、豬肉及其可食部位原料原產地標示符合性，外送服務員衛生管理及食品運送是否符合規範等。
食藥署提醒，業者應落實管理，遵守食品良好衛生規範準則，若有違規情況且未在期限內改正，可開罰6萬元至2億元罰鍰；販賣食品應符合衛生安全及品質標準，若違規且未在期限內改正，可處3萬至300萬元罰鍰。
直接供應飲食場所，就其供應的特定食品，應以中文標示原產地及其他應標示事項，違者可依法處3萬至300萬元罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠全部或部分登記事項，或食品業者登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。（編輯：張雅淨）1120717