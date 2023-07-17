114年生效！限制使用一次用旅宿備品　旅宿業將不主動提供

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環保署表示，根據調查，2019年國內旅遊人數達8000萬人次，造成一次用旅宿用品大量使用，耗用大量資源，若未妥善去化，恐將流布於環境中。
環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌告訴中央社記者，此辦法原設計是分階段實施，但在預告期間經與業界討論，不論是旅宿業者、備品提供業者，都認為一次到位會更容易安排；另外參考國際限用一次性備品的時間點，因此訂於114年起生效，讓業者有1年多的時間可以宣傳、調整。
在研商會期間，業界關心是否還能提供拖鞋，王嶽斌表示，由於業界、消費者仍有衛生疑慮，因此並未在本次公告中納入限用；但其實國外也有許多飯店已替換成可重覆使用的拖鞋，因此114年之後會視現行規定實施的情況，再滾動式檢討是否將拖鞋納入。
王嶽斌表示，接下來會與交通部觀光局、旅宿業公協會、旅行社等合作加強宣導，影響業者約1萬4500家。
「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」針對包含觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業（如露營地、休旅車營地等）進行規範，包含洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液等液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝取代小瓶裝用品；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等個人衛生用品則不得主動陳列。
但SPA、游泳池等附屬設備、服務設施、客房以外的經營設施則不在管制範圍內。
環保署說明，辦法規範旅宿業者不得提供容量小於180毫升的液態盥洗及保養用品，改為提供大瓶裝壁掛式沐浴用品；另外，為了鼓勵消費者自備，不陳列個人衛生用品供消費者自由取用，如果忘了自行準備或臨時住宿時，有需求仍可以向業者洽取。
環保署補充，業者可於官方網站、訂房平台或營業場所等明顯處公布旅宿用品減量作法，以及價差或經濟誘因資訊；此次政策實施前，已有許多業者提前響應，包含提供環保住宿優惠房型、不主動提供一次性備品等。
環保署預估，公告生效後，1年可減少4.6億個以上的小瓶裝旅宿用品用量，減少重量約2100公噸，相當於1年可減碳2500公噸，小瓶容器更換為大瓶容器，整體塑膠使用量約減少30%。（編輯：陳清芳）1120717