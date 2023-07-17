特企／臺南冠軍芒果拍賣一箱10萬元　遠百挺農友不遺餘力

參展單位臺南市農產運銷股份有限公司總經理楊弘義、南瀛農產國際行銷股份有限公司總經理余清永、南化區農會總幹事温進添、左鎮區農會、鹽水區農會、後壁俗女村、芝麻先生等參展單位來到板橋推廣臺南精品芒果禮盒、南化龍眼蜂蜜、手作黑糖、鹽水帥哥番茄果乾、後壁俗女村精釀米啤酒、芝麻先生芝麻糕、鹽水知名范楠意麵等臺南嚴選物產。其中南市農產運銷公司推出的茄芷袋裝芒果組、左鎮區農會的彩虹芒果禮盒開賣立刻完售。
市長黃偉哲表示，臺南物產豐富，在國內外有口皆碑。透過和連鎖百貨通路合作，希望消費者品嚐之後認識臺南芒果的精品品質、實惠價格。明年是臺南建城400年，將展開系列精彩活動，包括2024臺灣燈會在臺南、臺灣國際蘭展及世界蘭花會議、臺南400永續農業主題展等，歡迎消費者買過、吃過臺南物產好滋味之後不要錯過臺南400、精彩璀璨玩個夠！
遠東百貨公司董事總經理徐雪芳表示，遠百挺農友做公益不遺餘力。臺南盛產水果，這次芒果冠軍來到板橋，呼應遠百是TOP CITY，從食衣住行提供精緻優質生活之外，這次和以臺南芒果為主題，整個芒果季從前面遠百竹北、台中大遠百，這次的7/16板橋大遠百快閃展售，並預告下週7/22新竹大遠百快閃展售，歡迎全台民眾樂饗臺南芒果香甜。
臺南市政府農業局長李建裕表示，市府農業局與農糧署及台南區農業改良場積極協同合作，輔導臺南農民精緻栽培管理技術以及拓展海內外通路、行銷展售。臺南芒果產業形成文化聚落，特地串聯產區單位帶來北部消費地，讓民眾透過品嚐、進而了解並愛上臺南果品。臺南愛文芒果產季進入中期，呼籲全國消費者把握機會，不要錯過今夏最in的臺南芒果好滋味。
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