新台幣上周狂升重返30字頭！美元利差仍有優勢　專家教戰投資策略

商總52項提案、盼內閣助商業發展！許舒博：願政府不要只限制產業

▲全國商業總會今（17）日齊聚80行業提出52案，盼內閣團隊解決，力助服務業發展。（圖／NOWnews資料照）
▲全國商業總會今（17）日齊聚80行業提出52案，盼內閣團隊解決，力助服務業發展。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

全國商業總會今（17）日齊聚80行業提出52案，盼內閣團隊解決，力助服務業發展。商總理事長許舒博指出，商總涵蓋的159萬家的企業，總產值占全部比重超過6成，就業人口比例高達6成，是推動台灣經濟成長的重要引擎 ，他衷心期盼，產業與政府間的接軌沒有任何芥蒂，政府任何的施政措施，要讓產業有更好發展，絕對不要只限制產業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
商總今日舉辦「2023行政院長與商業領袖座談會」，就國內服務業當前關切的產業議題，與政府面對面溝通，議題包含金融財稅、淨零碳排及環境保護、人力資源及勞資關係、觀光旅遊、交通運輸、健康醫療及食安、產業發展及其他綜合議題等八大面向，齊聚80個行業，共52項提案，盼內閣團隊解決，力助服務業發展。

許舒博於致詞時表示，企業與政府的對話，有絕對的必要，政府的各項施政，須符合企業發展精神，企業有發展，國家財政才能穩定。過去大家較能看到工業在台灣的發展，商業、服物業則較為弱化，但事實上商業在台灣扮演非常重要的角色，商業總會截自目前已有156個產業工會，其中涵蓋159萬家的企業，總產值占全部比重超過6成，就業人口比例高達6成，是推動台灣經濟成長的重要引擎 。

他衷心期盼，希望產業與政府之間接軌時，沒有任何芥蒂，政府任何的施政措施，要讓產業有更好發展，絕對不要只限制產業。

行政院長陳建仁也說，沒有一個政府施政不需要聆聽企業的聲音，此次座談面對面互相討論，也扮演很重要的角色。他提到，2023年全球仍籠罩在通膨與升息壓力下，受到世界球是影響，台灣經濟成長也面臨挑戰，不過近期出口已出現曙光，預計最晚將在今年第四季就能看到景氣復甦。

他接續說道，今年「內需」成為支撐經濟的主要力道，然而，大家也面臨嚴峻的「缺工問題」，政府相當重視，也在疫後特別預算編列預算補助。另外，對外貿易是我國經濟發展的關鍵動力，最近簽署的「台美21世紀貿易倡議」協定，對中小企業會有很大的幫助。

陳建仁表示，未來會秉持「創新、就業、分配」三大主軸，提升產業競爭力，更呼籲企業增加投資，促進就業。

新青安房貸通過！房市專家：首購交易應提升、房市將有2變化

泰山新團隊變更登記卡關　公司將面臨財務危機

高溫商機發威！超商雙雄6月營收飆高　7月旺季業績可望再攀升

年輕人被通膨吃薪資、低薪人生難逆轉？學者：教育培養通才惹的禍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀