商總52項提案、盼內閣助商業發展！許舒博：願政府不要只限制產業

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許舒博於致詞時表示，企業與政府的對話，有絕對的必要，政府的各項施政，須符合企業發展精神，企業有發展，國家財政才能穩定。過去大家較能看到工業在台灣的發展，商業、服物業則較為弱化，但事實上商業在台灣扮演非常重要的角色，商業總會截自目前已有156個產業工會，其中涵蓋159萬家的企業，總產值占全部比重超過6成，就業人口比例高達6成，是推動台灣經濟成長的重要引擎 。
他衷心期盼，希望產業與政府之間接軌時，沒有任何芥蒂，政府任何的施政措施，要讓產業有更好發展，絕對不要只限制產業。
行政院長陳建仁也說，沒有一個政府施政不需要聆聽企業的聲音，此次座談面對面互相討論，也扮演很重要的角色。他提到，2023年全球仍籠罩在通膨與升息壓力下，受到世界球是影響，台灣經濟成長也面臨挑戰，不過近期出口已出現曙光，預計最晚將在今年第四季就能看到景氣復甦。
他接續說道，今年「內需」成為支撐經濟的主要力道，然而，大家也面臨嚴峻的「缺工問題」，政府相當重視，也在疫後特別預算編列預算補助。另外，對外貿易是我國經濟發展的關鍵動力，最近簽署的「台美21世紀貿易倡議」協定，對中小企業會有很大的幫助。
陳建仁表示，未來會秉持「創新、就業、分配」三大主軸，提升產業競爭力，更呼籲企業增加投資，促進就業。