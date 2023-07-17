溫網／謝淑薇締造海峽大滿貫重返台灣一姐 復出後排名狂升275名
台灣網球好手謝淑薇，在今(17日)凌晨，搭檔捷克好手Barbora Strycova成功奪下2023溫布頓網球公開賽冠軍，這也是兩人相隔4年再度攜手奪冠。本周的世界女子雙打排名也出爐，奪得溫網冠軍的謝淑薇2000分積分入帳後，積分成功超越詹皓晴，重回「台灣網球一姐」的身份。
實習記者練宗翰/綜合報導
謝淑薇在2021年曾因傷休養18個月，今年5月復出後，與中國年輕好手王欣瑜搭檔，拿下法網冠軍後，謝淑薇世界排名先是狂升257名，從原本的286名升至世界排名第29名；王欣瑜也從原本的105名，上升79名來到第26名。
謝淑薇在奪下法網後，又與前年升格當媽媽的老搭檔Barbora Strycova一同奪下溫網冠軍，完成艱難的「海峽大滿貫」挑戰後，謝淑薇的排名再度上升18名，來到世界排名第11；Barbora Strycova則是飆升248名，從原本312名來到第35名。
另外台灣女雙姊妹花詹詠然與詹皓晴，在溫網失利，第二輪就遭到淘汰出局後，本周排名榜上詹皓晴維持在第23名，詹詠然則是下滑3名，來到第36名的位置。謝淑薇也成功超越詹皓晴，重回「台灣網球一姐」。