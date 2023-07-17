溫網／不可思議！謝淑薇18連勝、直落二奪冠　完成「海峽大滿貫」

溫網／謝淑薇締造海峽大滿貫重返台灣一姐　復出後排名狂升275名

▲2023溫網女雙，台灣女子網球好手謝淑薇與捷克名將Barbora Strycova聯手奪下大滿貫賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲2023溫網女雙，台灣女子網球好手謝淑薇與捷克名將Barbora Strycova聯手奪下大滿貫賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者練宗翰/綜合報導

台灣網球好手謝淑薇，在今(17日)凌晨，搭檔捷克好手Barbora Strycova成功奪下2023溫布頓網球公開賽冠軍，這也是兩人相隔4年再度攜手奪冠。本周的世界女子雙打排名也出爐，奪得溫網冠軍的謝淑薇2000分積分入帳後，積分成功超越詹皓晴，重回「台灣網球一姐」的身份。

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謝淑薇在2021年曾因傷休養18個月，今年5月復出後，與中國年輕好手王欣瑜搭檔，拿下法網冠軍後，謝淑薇世界排名先是狂升257名，從原本的286名升至世界排名第29名；王欣瑜也從原本的105名，上升79名來到第26名。

謝淑薇在奪下法網後，又與前年升格當媽媽的老搭檔Barbora Strycova一同奪下溫網冠軍，完成艱難的「海峽大滿貫」挑戰後，謝淑薇的排名再度上升18名，來到世界排名第11；Barbora Strycova則是飆升248名，從原本312名來到第35名。

另外台灣女雙姊妹花詹詠然與詹皓晴，在溫網失利，第二輪就遭到淘汰出局後，本周排名榜上詹皓晴維持在第23名，詹詠然則是下滑3名，來到第36名的位置。謝淑薇也成功超越詹皓晴，重回「台灣網球一姐」。

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