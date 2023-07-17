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特企／益生菌保健產品火熱　連刷牙也有益生菌牙膏

▲參加由上醫預防醫學發展協會主辦的醫友健賞團活動，獲得多達36位醫療人員好評的義大利原裝進口貝利達益生菌牙膏。(圖／品牌提供)
▲參加由上醫預防醫學發展協會主辦的醫友健賞團活動，獲得多達36位醫療人員好評的義大利原裝進口貝利達益生菌牙膏。(圖／品牌提供)

本報訊

益生菌是保健食品的熱銷款之一，市面上的益生菌相關商品多不勝數，據 Innova Databas 統計在所有保健產品新品中，以益生菌/益生質類的占比最高達到47%，貝利達，義大利Coswell公司旗下的牙膏品牌，也在台灣推出了義大利原裝進口的貝利達益生菌牙膏。

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牙醫師石沁訢說「牙周病以及齲齒是許多人的惡夢。俗話也說牙痛不是病，痛起來要人命。因此維持口腔清潔對身體健康是非常重要的。從預防牙醫學的觀點，半年洗牙一次可以除去牙齒表面骯髒的牙結石，防止牙周相關疾病。正確的刷牙以及使用牙膏可以維持口氣芬芳、也有預防蛀牙以及牙周病的好處。每天三餐飯後刷牙，每次5分鐘，用牙線清理牙縫是保持口腔健康的最佳方式。健保給付半年一次全口洗牙，建議定期到牙醫診所進行洗牙，即可預防口腔疾病，令口氣清新，口腔更健康。」

營養師 Althea 黃芷昕則表示「牙口健康有助於咀嚼食物、攝取均衡養分，照顧好牙口健康，幫助我們攝取均衡飲食，也有助於維持身體健康。富含維生素C、A的食物可幫助牙齦健康、黏膜組織修復。鈣質、維生素D也有助於牙齒及骨骼的強健，多喝水、吃富含纖維質的食物也有助於增加唾液分泌、保持口腔濕潤，減少牙菌斑附著的機會。」

家庭醫學科醫師姜封豪也表示「牙齒健康對於身心健康影響相當明顯，整體研究來說，丹麥的研究觀察了573名70歲老人長達21年的生存情況，發現全牙脫落、少於10顆牙的老人5年內死亡的比率，相較於有20顆牙的老人分別提高了2.81倍及2.13倍。

慢性來說除了對於吞嚥、營養、感染及身心健康占有明顯的統計學意義以外，急性感染的部分，牙齒的健康與急性齒齦炎等口腔的感染，也會在日常生活中帶來非常大的困擾，40歲以後的牙口血液循環及保護能力會更下滑，所以更需要提早注意口腔衛生，每日做好口腔護理。」

透過上醫預防醫學發展協會發起的醫友健賞團活動，也邀請到36位醫事人員體驗「貝利達益生菌牙膏」，義大利原裝進口的貝利達益生菌牙膏，採用特定益生菌以及A-C-E維生素和玻尿酸，促進口腔微生物群平衡的創新技術，有助於減少牙菌斑、口腔異味及減少牙齦出血、牙齦炎之發生率。

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