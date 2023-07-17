特企／益生菌保健產品火熱　連刷牙也有益生菌牙膏

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營養師 Althea 黃芷昕則表示「牙口健康有助於咀嚼食物、攝取均衡養分，照顧好牙口健康，幫助我們攝取均衡飲食，也有助於維持身體健康。富含維生素C、A的食物可幫助牙齦健康、黏膜組織修復。鈣質、維生素D也有助於牙齒及骨骼的強健，多喝水、吃富含纖維質的食物也有助於增加唾液分泌、保持口腔濕潤，減少牙菌斑附著的機會。」
家庭醫學科醫師姜封豪也表示「牙齒健康對於身心健康影響相當明顯，整體研究來說，丹麥的研究觀察了573名70歲老人長達21年的生存情況，發現全牙脫落、少於10顆牙的老人5年內死亡的比率，相較於有20顆牙的老人分別提高了2.81倍及2.13倍。
慢性來說除了對於吞嚥、營養、感染及身心健康占有明顯的統計學意義以外，急性感染的部分，牙齒的健康與急性齒齦炎等口腔的感染，也會在日常生活中帶來非常大的困擾，40歲以後的牙口血液循環及保護能力會更下滑，所以更需要提早注意口腔衛生，每日做好口腔護理。」
透過上醫預防醫學發展協會發起的醫友健賞團活動，也邀請到36位醫事人員體驗「貝利達益生菌牙膏」，義大利原裝進口的貝利達益生菌牙膏，採用特定益生菌以及A-C-E維生素和玻尿酸，促進口腔微生物群平衡的創新技術，有助於減少牙菌斑、口腔異味及減少牙齦出血、牙齦炎之發生率。