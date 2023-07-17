《新楓之谷》登陸2023漫博！限定周邊瘋狂送　百萬YTR Hook也來了

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橘子嘉年華於今年回歸實體活動，本次集結《新楓之谷》、《艾爾之光》、《新瑪奇》三款人氣遊戲加入2023台北漫畫博覽會，於7月27日至7月31日上午10點至下午6點，三大角色IP展區將有豐富的活動內容、漫博限定獨家周邊、虛寶禮包，邀請玩家來現場、與我推的遊戲角色相見吧！
本次橘子嘉年華祭出百萬抽獎豪禮！活動期間完成beanfun!任務，即有機會獲得iPhone 14、Dyson吹風機、任天堂Switch OLED主機、純金金幣、電競筆電等總價值百萬的豪華抽獎活動，即日起至7月26日登入beanfun! APP，免費開搶2023漫博早鳥門票！
🟡《新楓之谷．小怪物部落》
玩家最喜歡的角色「菇菇寶貝」具象化一整區的小怪物部落世界！漫博獨家周邊：菇菇寶貝懶骨頭、咖淩壓克力立牌、小怪物卡套、創世武器鑰匙圈、小怪物貼紙、新楓之谷大提袋等，多達十幾種周邊項目，只要參與「菇菇寶貝變裝秀」幫角色裝扮勇者配備，打卡上傳即可獲得抽獎機會！此外，「菇菇寶貝抱枕牆」一整面的玩偶牆也超好拍；出示beanfun!APP限定虛寶「怪物帽子傷害字型」*1、「米特拉經驗值2倍券箱」*2。
假日限定：7/29（六）菇菇寶貝大使「阿達」舞台活動，7/30（日）YouTuber「Hook」見面會，加碼好康只有現場才拿得到！
🟡《艾爾之光．VType偶像舞台》
「艾SHOW超新星」14位角色VType計畫首發亮相！展區以全職業4支線，展現各型態魅力，搭配場景魔界村莊「瑪格梅利亞」營造魔界永不落幕的歡樂慶典，讓玩家盡情拍照！官方特別準備全新的抽獎大賞，完成社群留言任務，可進行抽獎乙次：四支線畫板、立牌、吊飾、鐳射票。此外，每日前100名玩家，參加抽獎可再加碼領取虛寶序號卡「[科保]艾爾之光2023橘子夏季嘉年華箱子」乙份。
🟡《新瑪奇．CAMP小夥伴營地》
悠閒生活的CAMP小夥伴們，以角色IP打造超可愛露營地！熱心助人的人類少女「露娜」、博學又能空手打倒熊的黑羊「潘」，多位角色將迎接各位「米列希安」，一起在漫博體驗夢想生活！參加「蘿蔔連連看限時挑戰」及拍照打卡可抽獎，全新限定的CAMP小夥伴系列徽章、露露匙圈、香氛熊熊/黑羊潘護身符、經典畫板及掛軸，豐富周邊大放送！
此外，全新地圖「嚴寒之境格倫貝爾納」祭出勇者挑戰，現場即抽出虛寶大禮包！可隨機獲得「來自格倫貝爾納的補給禮物」*10，於遊戲中輸入序號領取！
🟡《小橘編與柑姆的遊戲日常．異世界公會篇》
遊戲橘子IP《小橘編與柑姆的遊戲日常》首次展出，服務台以異世界公會為主題，角色化身公會長與勇者，給予玩家挑戰任務及多重獎勵！領取「角色三世界任務卡」任選完成三個小任務，可於服務台領取角色造型棉花糖！共有「菇菇寶貝草莓口味」、「黑羊潘巧克力口味」、「噗魯奶茶口味」、「小橘編覆盆莓口味」4款，每日限量換完為止！追蹤IG：小橘編與柑姆的遊戲日常，領取展覽神器大提袋！還有iPhone 14 Pro、行李箱、麻將等豪華周邊，只在漫博放送！
除了展區活動外，beanfun! 「七月簽到狂歡派對」完成線上簽到，有機會獲得周邊、樂豆點、羅技耳機等獎勵。於漫博期間，現場完成《新楓之谷》及《新瑪奇》小遊戲，並參加簽到的玩家，加碼再抽10,000 樂豆點！