表演藝術結合科技、跨界成趨勢　AI協作剛起步

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編舞家謝杰樺╳安娜琪舞蹈劇場《肉身賽博格》，聯手國内當紅團隊當若科技藝術，引進AI演算技術，導入舞碼當中，以舞者的身體動態串接AI辨識，透過大量螢幕拼接舞者軀幹，深入展演人類真實肉身與數位身體的交錯混融，4月22、23日在台中國家歌劇院進行全球首演。
該舞作運用舞台上的大小螢幕串接舞者身體，舞蹈動態被AI分析成數位訊號，在互動席的現場及線上觀眾以不同視角，透過軟體操控舞者動作，甚至換上自己的身體；現場觀眾以劇場視角，觀看這一切的虛實交錯，運用三種視野呈現眼見不一定為憑、模糊舞台與觀眾間的交界。
曉劇場的《潮來之音》互動體驗版，由數位發展部支持資策會研發，運用數位轉譯，透過AI語音辨識生成視覺影像技術，擷取演員的聲線即時渲染生成海洋畫面的變化，在未接收表演者聲音資訊下，展示畫面為晴朗的平靜海洋，在接收表演者聲音資訊後，展示畫面轉變成為陰暗的激情海洋，並於6月8至18日，代表台灣赴捷克參加布拉格劇場4年展。
雲門舞集今年50週年，藝術總監鄭宗龍邀約日本新媒體藝術家真鍋大度（Daito MANABE）合作，推出新舞作《波》，在部分段落加入AI編舞，拆解舞者流動的身體，將肌肉、呼吸與神經傳遞的電波化為數據，經由程式的深度學習及藝術的折射，創作出突破身體和科技的當代大招《波》，盼將看不見的「波」，由看得見的身體完整呈現。
劉怡汝說，表演藝術在舞台上呈現科技影像，讓表演現場有如看電影般的聲光效果，是國內外很常見的做法，已形成主流的表演方式，甚至有藝術家感到焦慮，認為也要在劇場上放置螢幕才行，這就是時代變化，總是有新科技會進入表演場域，而AI協作的作品則剛在起步階段，目前比較少聽聞，但很高興創作者都能擁抱科技，而非被迫使用，這在作品的呈現上會產生很大差異。
劉怡汝觀察，今年表演藝術的票賣的非常辛苦，但大量使用科技、跨界的作品都賣得不錯，像前陣子才剛結束巡演，編舞家黃翊與書法藝術家董陽孜、日本音像藝術家黑川良一合作的《墨》，結合浮空投影、與機器人庫卡共舞，以及13位舞者以身為墨，將董陽孜筆下飛墨線條，拆解、重構組合搬上舞台，舞出書法筆觸，現場環境完全被科技包覆住，讓舞蹈不只是舞蹈，而是與整體科技演出合而為一。
她說，台灣的觀眾以年輕人為主，表演形式的確會更快速反映新世代的需求，她也有感於現代觀眾對於表演有更多不同期待跟念想，另外，創作者們也都很年輕，科技既已是生活的一部分，他們當然也會被科技影響，對科技有高度想像，而雲門舞集的《波》是近期罕見的AI協作舞作。
真鍋大度說，AI運用在編舞這個項目中還是「黎明期」，「正因為剛開始，反而更有機會遇見未來，做各種嘗試跟挑戰。」
鄭宗龍表示，AI還沒有如此火熱，他把自己編舞的一部份工作交給AI，「希望可以迸出新火花，顛覆自己作品的呈現」，且從AI編舞有許多人體做不到的事情，因為AI不會去思考符不符合人體工學，這恰好可以打破創作者的慣性。