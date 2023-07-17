特企／賣相十足！「新濠一滙」躍居話題指標

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相較台北市難以企及的高房價，新北市顯得親民許多，特別具備大型重劃區的板橋、三重、新店等地，早已成為台北市居住板塊遷移的首選錨點，而近年最引領風騷的莫過於江子翠北側重劃區，不僅握有大台北稀有的水岸優勢，與台北市中心一橋之隔的地段位置和成熟到位的生活機能，給予移居且宜居的良好誘因，使新案均有著不俗的銷售表現。
龐大的買氣動能，持續吸引各路建商進場插旗，近年品牌實力遽增的新濠機構，自然不會缺席這場盛宴，繼大受買方好評的「新濠一川」、「新濠一閱」後，「新濠一滙」在520檔期正式公開，該案擁區內稀有逾1717坪的完整基地，並採全棟SRC鋼骨結構，打造30層、120米同時耐震達六級設計的擎天雙塔地標。
插開案月餘席捲當地買氣
延續前兩期的堅實口碑，「新濠一滙」在甫開案階段便已躍居話題焦點，本案聘請金以容建築師操刀，其餘景觀、公設等項目，團隊陣容也同為業界頂尖；逾1717坪的大街廓基地中，闢設出千坪花園泳池占比，且全案採零店面的純住宅社區規劃，加上戶戶樓高3米6、加厚20公分樓地板、大面開窗和室內無小樑等房型優點，獲得買方極為正面的銷售反饋。新濠機構為市場稱道的「真心不二價」策略，也同樣落實在「新濠一滙」，少了價格攻防的虛耗時間，能更專注於個案規劃和產品優勢。
江北最具賣相的新案指標
為了確保建築核心的營造品質，此次新濠機構與日商華熊營造合作，雙強聯手，也為「新濠一滙」創造有利的銷售立基，配合本身優異規劃及品牌實力，開案僅一個多月，即迅速席捲當地市場目光與買氣。
「新濠一滙」產品設定20-42坪、2-3房，均以高坪效格局出發，例如26坪便達到2+1房2衛的居住空間，並連接新濠機構所選用的精品建材和飯店式物業服務，對比同區競案，無論硬體、軟體都存在顯著的領先幅度，為目前江子翠北側重劃區賣相十足預售新案。
新濠一滙
接待中心：新北市板橋區環河西路四段699巷(懷石公園旁)