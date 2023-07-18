台北人氣吃到飽「亞廬」宣布頂讓！熟客傻眼　老闆親曝停業計畫

龍蝦火鍋送「買1送1券」！英式下午茶199元、BBQ吃到飽400元有找

▲青青國際餐飲集團消費贈「買1送1券」，可用在英式下午茶、BBQ吃到飽、龍蝦可汗鍋、港點吃到飽。（圖／業者提供）
▲青青國際餐飲集團消費贈「買1送1券」，可用在英式下午茶、BBQ吃到飽、龍蝦可汗鍋、港點吃到飽。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

搶攻暑假龐大的吃喝玩樂商機，餐飲業促銷盡出。青青國際餐飲集團宣布，即日起至8月17日限時一個月，到場用餐加入會員，送電子會員點數100點（現加現用），指定消費贈「買1送1券」，包含士林青青食尚的英式下午茶、BBQ吃到飽、龍蝦可汗鍋，以及格麗絲莊園的港點吃到飽，下次消費單人下午茶平均199元、BBQ吃到飽每人不到400元。

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青青國際餐飲集團集結線下品牌不同餐點，7月17日至8月17日至分店消費指定套餐，每人贈「VIP買1送1招待券」一張，包含青青格麗絲莊園的「港點百匯」，以及台北士林青青的英式下午茶、BBQ吃到飽、龍蝦可汗鍋，下次消費憑券享2人同行、1人免費。

▲平日雙人英式下午茶799元，4人消費搭配買1送1券，單人平均199元。（圖／業者提供）
▲平日雙人英式下午茶799元，4人消費搭配買1送1券，單人平均199元。（圖／業者提供）
位於台北士林的青青食尚花園會館，平日提供雙人英式下午茶799元（服務費10%），下次4人消費搭配買1送1券，單人平均199元，套餐內容含干貝蔬菜沙拉、可頌三明治、布朗尼蛋糕、水果，可搭配氣泡果粒茶、現打鮮果汁或咖啡。

士林青青另有「無限岩燒BBQ」，使用日式岩盤爐火開烤，成人用餐有「豐盛海陸盤」，內含帶殼鮑魚、戰斧豬、天使紅蝦、大草蝦，另有40款燒烤食材吃到飽。還有被網友戲稱會痛風的「龍蝦可汗鍋」，採紅白雙鍋方式，兩者都是平日每人799元（服務費10%），下次4人消費搭配買1送1券，單人平均不到400元。

而位於桃園的格麗絲港點百匯，主打現點現做，提供超過60道粵菜料理與港點吃到飽，平日每人739元（服務費10%），下次4人消費搭配買1送1券，單人平均369元。但要注意，VIP買1送1招待券兌換期限到今年9月15日，限周一至周五平日使用。

▲港點百匯限定午間時段提供「秘製火焰脆皮雞」。（圖／業者提供）
▲港點百匯限定午間時段提供「秘製火焰脆皮雞」。（圖／業者提供）
同樣鎖定暑假用餐人潮，饗食天堂除了瞄準親子及年輕客群，首創高度70公分的兒童餐檯，方便孩童自行夾取專屬迷你版餐點之外，還在指定分店推出「幫忙顧小孩」的貼心服務，孩童下午餐另外加價250元，可入場參加40分鐘的童話饗宴活動課程，讓爸媽能好好吃頓飯，並加送市價280元繪本，不過場次不多，限指定日期時段。

🟡饗食天堂活動場次
◾7月27日台北信義店
◾8月9日高雄三多店
◾8月10日台南西門店
◾8月11日高雄夢時代店

14:20 入場
14:30 說故事時間（現場備餐點）
15:00 手指操活動
15:10 課程結束繼續享用Buffet
16:30 用餐結束

▲饗食天堂舉辦「夏日親子童話饗宴」，活動長度40分鐘，讓家長能好好吃頓飯。（圖／饗賓餐旅）
▲饗食天堂舉辦「夏日親子童話饗宴」，活動長度40分鐘，讓家長能好好吃頓飯。（圖／饗賓餐旅）

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