龍蝦火鍋送「買1送1券」！英式下午茶199元、BBQ吃到飽400元有找

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位於台北士林的青青食尚花園會館，平日提供雙人英式下午茶799元（服務費10%），下次4人消費搭配買1送1券，單人平均199元，套餐內容含干貝蔬菜沙拉、可頌三明治、布朗尼蛋糕、水果，可搭配氣泡果粒茶、現打鮮果汁或咖啡。
士林青青另有「無限岩燒BBQ」，使用日式岩盤爐火開烤，成人用餐有「豐盛海陸盤」，內含帶殼鮑魚、戰斧豬、天使紅蝦、大草蝦，另有40款燒烤食材吃到飽。還有被網友戲稱會痛風的「龍蝦可汗鍋」，採紅白雙鍋方式，兩者都是平日每人799元（服務費10%），下次4人消費搭配買1送1券，單人平均不到400元。
而位於桃園的格麗絲港點百匯，主打現點現做，提供超過60道粵菜料理與港點吃到飽，平日每人739元（服務費10%），下次4人消費搭配買1送1券，單人平均369元。但要注意，VIP買1送1招待券兌換期限到今年9月15日，限周一至周五平日使用。
同樣鎖定暑假用餐人潮，饗食天堂除了瞄準親子及年輕客群，首創高度70公分的兒童餐檯，方便孩童自行夾取專屬迷你版餐點之外，還在指定分店推出「幫忙顧小孩」的貼心服務，孩童下午餐另外加價250元，可入場參加40分鐘的童話饗宴活動課程，讓爸媽能好好吃頓飯，並加送市價280元繪本，不過場次不多，限指定日期時段。
🟡饗食天堂活動場次
◾7月27日台北信義店
◾8月9日高雄三多店
◾8月10日台南西門店
◾8月11日高雄夢時代店
14:20 入場
14:30 說故事時間（現場備餐點）
15:00 手指操活動
15:10 課程結束繼續享用Buffet
16:30 用餐結束