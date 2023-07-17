「月尊」王鶴棣1天漲粉22萬！看《蒼蘭訣》演員下跪：太爽了
王鶴棣憑古裝仙俠劇《蒼蘭訣》漲粉156萬，單日最高漲粉22萬，大陸媒體就分析再幾部夯劇加持，王鶴棣就會成為頂級流量藝人。他在劇中飾演蒼鹽海月尊「東方青蒼」，接受張宸逍、李熹子等許多演員跪拜，還有拿他的手掌去貼額頭的戲碼，他直呼：「那一刻太爽了。」真是讓他熬夜拍戲都值得。
記者羅凌筠/綜合報導
王鶴棣之前在《流星花園》中飾演道明寺，當時並沒有因為這部戲大紅大紫，反而招來很多比較，但《蒼蘭訣》播出後，讓他人氣直線攀升。王鶴棣與虞書欣的配對CP感十足，兩人劇中甜蜜互動，也讓粉絲封他們為「棣欣引力」夫婦，期待他們再度合作。虞書欣說，她與王鶴棣平常就是鬥嘴、打鬧培養感情，兩人等戲時常玩一些幼稚的遊戲，可能因為這樣感情特別融洽。
第1場拍攝的戲，就是虞書欣餵藥給東方青蒼，下一場就是她踹東方青蒼，當時她還心想，「好爽喔！我踹了道明寺！」虞書欣說，東方青蒼是個很霸氣的角色，一開始沒想到王鶴棣可以駕馭，兩人在劇中有互換身分，要接吻以後會靈魂交換的橋段，王鶴棣還教她眼神該如何移動，為求逼真，兩人還會互相先演一遍給對方看，看有沒有哪個細節沒注意到。
王鶴棣說，在交換身分飾演「小蘭花」時是他最放飛自我的時候，演東方青蒼表情就得收斂許多。劇中他是月族首領，接受眾人景仰跪拜，跪在前方的大臣還要把他的手拉去貼額頭、還有一揮手就能創造花瓣雨等魔力橋段，都讓王鶴棣覺得超爽，即使熬夜搶拍他都覺得一點都不累了，還要求李熹子行大禮要「多貼一會兒」。