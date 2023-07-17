初代未開封iPhone遭拍賣！「罕見身世」曝光 得主花590萬才買到
iPhone系列於2007年由已故執行長賈伯斯（Steven Jobs）推出初代機型後，在17年間已經改變全球人類的通訊型態，更是智慧型手機無庸置疑的市佔龍頭。但一般而言，3C商品是淘汰性產品，每過幾年就需要更新升級，許多舊機型放到現在都已是無用之物，更遑論討論殘值。不過近期卻有一台未拆封的初代iPhone，創下拍賣成交價格新紀錄，以15萬8千多美元（約新台幣492萬元）賣出，過了17年身價直接翻漲數百倍。
記者潘毅/綜合報導
據外媒《9to5Mac》報導，日前在LCG Auctions拍賣平台上，出現一台未曾拆封過且保存良好的初代iPhone，當時賣家以10,000 美元金額起標上架，在短短2週之後，歷經28次出價競標，最終得主以 158,644 美元（約新台幣492萬元）拍賣成交，若加上手續費、佣金等，這位買家需要支付19萬美元（約新台幣590萬）以上才能獲得這支初代iPhone。
為何一隻初代iPhone能拍賣出如此驚人價格？其實它有著不凡的身世經歷，因為這支初代iPhone手機是出自一位參與當時手機開發的前蘋果工程師所持有，這名工程師還是工程團隊的初始成員。
而這支機型為4GB版本容量的初代iPhone ，2007年6月上市後的出貨量本就不多，因為在上市數個月後，蘋果又於9月推出8GB版本容量，並宣佈停產4GB版本，更凸顯這隻保存良好的初代iPhone 在市場的罕見以及稀有度，因此格外受到收藏家的青睞。