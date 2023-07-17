雙率不如美元！人民幣存款餘額新低　專家看升匯價下半年回測7

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雖然目前各銀行推出的人民幣優存利率，1個月天期永豐銀還有3.05%，3個月天期陽信銀行有1.9%，半年期永豐銀有2.08%，台灣企銀9個月天期1.04%，陽信銀行1年期2.2%，不過，跟美元定存利率相比，1年期至少都在4%以上差距仍大，再加上之前人民幣狂貶，一度快逼近7.3兌1美元，人民幣不像美元這麼有吸引力。
不過，近來人民幣貶勢有轉向，尤其在美國通膨趨緩及升息近尾聲之下，美元指數失守100大關，也讓亞洲主要貨幣兌美元6月貶值危機解除，人民幣也持續回升。台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，人民幣上半年走貶，與台灣一樣都是基本面，尤其出口不好，因此，6月底貶到7.28兌1美元，差點貶破7.3價位。
陳有忠認為，7.3是中國官方的底線，尤其中國人民銀行的新人事大致抵定，即便人事還沒公布，市場預期原任中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長的潘功勝接任黨委書記後，有望進一步接替易綱，出任中國人民銀行行長，回到周小川「黨政合一」時代，也因此，市場預期中國將進一步推出刺激經濟方案，中國經濟數據也有望慢慢變好，人民幣近來也回升到7.15以下。
也因為亞洲主要貨幣兌美元明顯反轉，陳有忠預估，今年下半年人民幣兌美元有機會測試7.0大關，只是升值空間也不會太多，主要是中國經濟仍有結構性問題，即便接下來要迎接出口旺季，也將是旺季不旺，要明顯改善不易，因此，人民幣漲幅會受阻，下半年人民幣兌美元可能在7至7.2之間震盪。