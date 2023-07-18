新國民零嘴問世 網：爸爸吃了秒變心、貓主子也想搶食
零食好吃的魔力，就在於會令人一口接一口，但又想保有健康感，才能吃得零罪惡、少負擔。近來美式賣場社團有網友發現了一款國民點心「萬歲牌柿米果海苔杏仁小魚」，掀起一波新的掃貨潮。該網友表示：「爸爸吃了秒變心」、「媽媽買到載不下」；還有網友表示，這款零嘴之香脆，連家裡的貓主子都想嚐一口！
生活中心/綜合報導
日前有網友在臉書社團「Costco好市多 消費經驗分享區」分享自己跟爸爸如何迷上「萬歲牌柿米果海苔杏仁小魚」。他提到，自己原本只是看到別人在掃貨，自己跟風買了兩箱之後，沒想到愛吃它牌花生小魚乾的爸爸居然秒變心，指定以後去 Costco 都要特別補貨。至於變心的關鍵？原 PO 表示：「我自己是覺得海苔杏仁小魚味道因為有海苔的香氣，味道比較不油。」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「我一次搬三箱，本來我媽還想多拿兩箱XDD但真的載不下了」、「這真的很涮嘴。開完一包會不自覺再開第二包」、「爸爸懂吃！海苔杏仁小魚吃起來真的比較清爽」。
也有網友提到，「家中如果有貓主子的話，記得開吃要注意被搶食，我家貓大爺果然很懂吃」，還附上貓咪虎視眈眈搶食圖，吸引貓奴網友回應「小魚乾加海苔海味十足，難怪貓咪都被吸引了」。
為什麼萬歲牌這款「柿米果海苔杏仁小魚」如此擄獲大人小孩以及寵物的心呢？關鍵就在於它嚴選完整小魚拌入海苔佐以芝麻調味，鹹甜酥脆，混搭來自盛產稻米的日本新潟縣柿米果與杏仁條，口感鹹甜交織、香脆無比。除了好吃還含鈣質、維他命 E、膳食纖維等營養素，營養好滋味! 完美符合現代人想吃零食又想要健康的想法。
美式賣場獨賣的「柿米果海苔杏仁小魚」分享小包裝，不僅方便攜帶、好食用，適中分量讓成長中的小朋友也能輕鬆開吃！排氣保鮮技術，讓食材始終保持鮮度的最佳狀態。涮嘴、健康又方便，這就是「柿米果海苔杏仁小魚」成為新國民級點心、在 美式賣場創造掃貨風潮的秘密。