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7/17 世界表情符號日蘋果再添3款Emoji！iOS 17公測版搶先體驗

▲7 月 17 日被定為是世界表情符號日，如果已經是iOS 17公測版的勇者，現在可以搶先體驗三款全新的Memoji 表情貼紙。（圖／周淑萍攝）
▲7 月 17 日被定為是世界表情符號日，如果已經是iOS 17公測版的勇者，現在可以搶先體驗三款全新的Memoji 表情貼紙。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

今（17）日是世界表情符號日（World Emoji Day），蘋果  iOS 17 為了 iPhone 帶來的全新 Emoji 和 Memoji 體驗，預計今年秋天，iPhone 使用者就可以透過 iOS 17 設置聯絡人海報，使用者可以透過這種全新的方式來表現自我，並個性化設置自己向別人撥打電話時以何種形象出現在對方的設備上，同時提供了3款全新的表情貼，iOS 17公測版用戶可以搶先體驗。

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7 月 17 日被定為是世界表情符號日（World Emoji Day），如果已經是iOS 17公測版的勇者，現在可以搶先體驗三款全新的Memoji 表情貼紙，包含：頭頂光環 的笑臉😇、賊笑圖案 😏 和半遮眼的不敢看，可以幫助使用者以更豐富的形式來表達自己。

▲iOS 17 公測版測試。（圖／周淑萍攝）
▲目前iOS 17 公測版已經開放，可以到「Apple Beta 版軟體計畫」註冊後就能下載使用。（圖／周淑萍攝）
之後更新到iOS 17後，iPhone 使用者可以在訊息、照片、文件等地方撕下或貼上表情符號貼紙。iOS 17 預計今年秋天發佈，如果民眾有興趣也可以搶先到「Apple Beta 版軟體計畫」註冊後，就能在手機上下載 iOS 17 的公測版，搶先體驗。

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