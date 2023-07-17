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安倍昭惠與賴清德會晤　賴清德細數安倍友台事蹟鞠躬感謝

▲副總統賴清德與日本故首相安倍晉三夫人安倍昭惠在圓山大飯店晚宴中會晤（圖／記者鄭孟晃攝，2023.07.17）
▲副總統賴清德與日本故首相安倍晉三夫人安倍昭惠在圓山大飯店晚宴中會晤（圖／記者鄭孟晃攝，2023.07.17）

記者邱新博／台北報導

日本故首相安倍晉三夫人安倍昭惠應台灣安倍晉三之友會邀請訪台4天，今晚於圓山大飯店晚宴中與副總統賴清德會晤，立法院長游錫堃、日本駐台代表泉裕泰、台日關係協會會長蘇嘉全、內政部長林右昌、僑委會委員長徐佳青、立委林楚茵、王定宇都出席晚宴。賴清德致詞時細數安倍晉三對台的幫助與種種事蹟，並深深一鞠躬向安倍表達感謝。

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賴清德致詞時說，雖已事隔一年，對於安倍驟逝內心仍充滿感傷，不捨一位國際級政治家英年早逝，也時時掛念安倍母親和妻子是否已走出悲傷，能承受這麼大的打擊。

賴清德回憶，他去年在日本看到安倍母親時，她充滿哀傷、無法接受，安倍昭惠則淚流滿面、非常傷痛，令人很不捨，他今天聽到安倍昭惠強調不要因為安倍晉三過世就放棄，還鼓勵年輕人繼續為台日雙邊關係奮鬥，他的擔心也放下不少。

他說，安倍晉三在大家的心目中不但對日本有貢獻，對於印太的和平穩定有貢獻，是一個非常溫暖的人，「他的溫暖每每令我們感動不已。」

賴清德表示，他在擔任台南市長的時候，2012年2月26日發生地震，隔天安倍就派了5個官員到現場了解有甚麼需要，要提出直接有效的協助；2018年2月6日，在他擔任行政院長期間，花蓮發生地震，安倍首相寫了「台灣加油」鼓勵台灣人。

當台灣鳳梨受中國的抵制，農民生活出現困難的時候，為了推銷台灣的鳳梨，他不但大力推銷，還自己購買更拍成影片在網路上流傳；另外，當台灣面臨疫情的時候，安倍又幫忙促成日本政府捐420萬劑疫苗給台灣。

賴清德說，安倍晉三對於台灣的關心與支持所做的遠比他所述的還多，他在舞台上深深一鞠躬向安倍首相表達最誠摯的感謝。

安倍昭惠表示，去年7月8號，安倍晉三不幸去世，他之前都跟大家在討論，在疫情平息之後，想要來台灣訪問，對於計畫沒能實現，感到很遺憾。

安倍昭惠提及，安倍晉三的外祖父、也擔任過首相的岸信介時代，跟台灣的關係已經很密切，也讓安倍晉三對於與台關係非常重視。在日本發生大地震的時候，最快也最大的幫助就是來自台灣，一直非常感謝。

而疫情期間為了回禮，所以幫助台灣取得疫苗；以及台灣的鳳梨，他在家裡吃的時候拍照上傳社群軟體想要幫助台灣，安倍時刻都在說台灣的事情。

安倍昭惠提到，剛才立法院長游錫堃提到了明治維新領袖吉田松陰的故事，吉田與岸信介都是在67歲時去世，安倍常說，岸信介的人生是春夏秋冬，度過非常精彩的旅程；她也相信安倍晉三的人生也是非常豐富。

安倍昭惠說，吉田聰陰去世之後，他的徒弟沒有喪志而是打起氣來，也希望安倍晉三去世後，現在年輕人能夠打起精神來，向創造明治維新一樣建立精彩的社會；也相信日本跟台灣，現在和未來都是友好的關係，她將為此做出努力。

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