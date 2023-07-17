安倍昭惠與賴清德會晤　賴清德細數安倍友台事蹟鞠躬感謝

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賴清德回憶，他去年在日本看到安倍母親時，她充滿哀傷、無法接受，安倍昭惠則淚流滿面、非常傷痛，令人很不捨，他今天聽到安倍昭惠強調不要因為安倍晉三過世就放棄，還鼓勵年輕人繼續為台日雙邊關係奮鬥，他的擔心也放下不少。
他說，安倍晉三在大家的心目中不但對日本有貢獻，對於印太的和平穩定有貢獻，是一個非常溫暖的人，「他的溫暖每每令我們感動不已。」
賴清德表示，他在擔任台南市長的時候，2012年2月26日發生地震，隔天安倍就派了5個官員到現場了解有甚麼需要，要提出直接有效的協助；2018年2月6日，在他擔任行政院長期間，花蓮發生地震，安倍首相寫了「台灣加油」鼓勵台灣人。
當台灣鳳梨受中國的抵制，農民生活出現困難的時候，為了推銷台灣的鳳梨，他不但大力推銷，還自己購買更拍成影片在網路上流傳；另外，當台灣面臨疫情的時候，安倍又幫忙促成日本政府捐420萬劑疫苗給台灣。
賴清德說，安倍晉三對於台灣的關心與支持所做的遠比他所述的還多，他在舞台上深深一鞠躬向安倍首相表達最誠摯的感謝。
安倍昭惠表示，去年7月8號，安倍晉三不幸去世，他之前都跟大家在討論，在疫情平息之後，想要來台灣訪問，對於計畫沒能實現，感到很遺憾。
安倍昭惠提及，安倍晉三的外祖父、也擔任過首相的岸信介時代，跟台灣的關係已經很密切，也讓安倍晉三對於與台關係非常重視。在日本發生大地震的時候，最快也最大的幫助就是來自台灣，一直非常感謝。
而疫情期間為了回禮，所以幫助台灣取得疫苗；以及台灣的鳳梨，他在家裡吃的時候拍照上傳社群軟體想要幫助台灣，安倍時刻都在說台灣的事情。
安倍昭惠提到，剛才立法院長游錫堃提到了明治維新領袖吉田松陰的故事，吉田與岸信介都是在67歲時去世，安倍常說，岸信介的人生是春夏秋冬，度過非常精彩的旅程；她也相信安倍晉三的人生也是非常豐富。
安倍昭惠說，吉田聰陰去世之後，他的徒弟沒有喪志而是打起氣來，也希望安倍晉三去世後，現在年輕人能夠打起精神來，向創造明治維新一樣建立精彩的社會；也相信日本跟台灣，現在和未來都是友好的關係，她將為此做出努力。