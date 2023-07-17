國民黨稱傅崐萁騷擾案查無實據　董成瑜批犧牲信譽

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國民黨今天針對近期黨內立委傅崐萁、鄭正鈐遭控涉嫌性騷等2案，做出調查結論。國民黨表示，2案雙方當事人各執一詞，也查無實據，國民黨作為人民團體，並非任何一方的雇主，既無管轄權也無明確佐證，依法只能將全案函請主管機關台北市勞動局後續處理。
針對國民黨相關發言，董成瑜稍早透過個人臉書回應，直指國民黨調查了40多天，即使她描述鉅細靡遺、有多名目擊者作證，最後仍得到「查無實據」的結論，「我除了佩服，不知還能說什麼」。
董成瑜說，如果連她這樣的情況都能被完全否定，那可以想像，有更多情況是只有加害者與被害者2人在場，受害者當然更容易被否定。
她表示，被性騷擾不是許多男性想像的「又沒少塊肉，有那麼嚴重嗎？」被性騷擾會帶來很深的被羞辱、被踐踏之感，經年不散，如果要公開說出來，是難以啟齒的，況且還可能再次被羞辱。
董成瑜說，當她揭露此事時，有幾名女性朋友私訊安慰她，「她們不約而同地說，知道那種感覺就像被強迫吃了狗屎。是的，就是這樣。」
董成瑜透露會揭發傅崐萁騷擾一事，是受了影集「人選之人－造浪者」編劇簡莉穎自揭遭作家貝嶺性騷擾的鼓舞，「我希望我的出面，也可以鼓舞其他的女性。雖然我最後收到的是『查無實據』4字，但我相信只要不斷努力，這一切都不會是徒勞的。」
董成瑜最後想告訴傅崐萁，「沒有人想當婦運鬥士或平權鬥士，都是因為有像你這樣濫用權勢恣意妄為的人，才不得不出來。如果你能如你在第一次聲明中所說的那樣支持性別平權，那麼我期許你未來真正做到。」
董成瑜強調，「至少，以後每當你想對人伸手展示權力的時刻，可以多想一想，畢竟你的黨為了保全你，已經犧牲了它所剩無幾的信譽。」（編輯：張雅淨）1120717
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