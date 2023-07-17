劉伊心嫁大24歲豪門老公！曾吵架談判5小時 經營婚姻祕訣超害羞
現年38歲女星劉伊心與「老虎牙子」執行長林志隆結婚6年，雖然夫妻倆相差24歲，但感情十分甜蜜。今（17）日劉伊心與老公出席品牌大使記者會時，就談到了夫妻倆的相處之道，更透露有次曾在大廳吵架談判5個鐘頭，至於原因則是相當有默契。
記者詹鎰睿/綜合報導
許久未現身螢光幕的劉伊心，今日陪同老公林志隆出席活動，被問到有關Makiyo的事情，劉伊心相當震驚：「什麼時候的事情？」更笑說自己早就是演藝圈絕緣體。由於劉伊心從28歲就認識老公，交往4年步入婚姻，結婚至今，夫妻倆即便忙碌，也一定會安排1周1次的約會，享受兩人的甜蜜時光。
令人害羞的是，劉伊心透露，他們維繫婚姻的方式，就是靠著「1周2次」的床事頻率來增進感情；至於遇到爭執時，夫妻倆則是很有默契地到住家公設大廳解決，劉伊心解釋，在公共場所比較不會吵架，還能降低彼此音量，更能把話講開，結果有次不小心聊了5個小時，不過有了孩子之後，就只想趕快睡覺，幾乎沒再吵架過。
劉伊心也分享，其實夫妻之間有很多小地方、小細節可以提升彼此感情，這樣才會走得更長久，她強調「生活儀式感」絕對不能少。此外，劉伊心也大讚，自從去年10月帶小孩去遊樂園玩之後，老公也被激起了童心，從原本很負責任的爸爸，變成現在都會主動跟小孩子們開心玩耍，在體力上更是讚不絕口，讓劉伊心相當幸福。