外媒連4問「秦剛去哪」　內鬥、桃色風波、蒲亭背刺眾說紛紜

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然而秦剛自6月20日出席公開活動後，神隱超過3週，官方對其「失蹤」態度更令外界起疑。起初中國外交部稱秦剛染疫，因健康因素不克出席外交活動，但已經過20天餘卻尚未康復讓外界不願相信這是他神隱的真正原因，而就在本月14日，一名《法新社》記者向外交部發言人汪文斌提問「秦剛何時回來上班」時，其低頭看稿沉默的表現更引發一連串對秦剛消失真正原因的猜測，17日例行記者會上，更有4家外國媒體先後向外交部提問秦剛現況，但發言人毛寧多以「我不了解你說的情況」推託，不願正面回應。
間諜情婦、捲入內鬥、未阻洩密、蒲亭背刺？
目前針對秦剛行蹤成謎背後原因的推測主要有二，其一是秦剛涉入桃色糾紛，其二是秦剛涉入鬥爭被拉下台。
傳言當中主要聚焦於鳳凰衛視「風雲對話」主持人傅曉田，有傳聞稱秦剛與這名有著中美雙面間諜的美女主播發生婚外情，並因生下私生子而遭到中紀委約談，但前中央黨校教授蔡霞以被網球名將彭帥公開指控性侵的前中共常委張高麗為例，稱這些人都沒事，「秦剛會因家外有家就被紀檢委大義滅官？」
不過，根據法廣、美國之音等外媒分析提到，若是秦剛本身就被習近平無法信任或涉入內鬥遭扯下，那麼桃色醜聞恐怕只是第一層包裝；中國學者傅志彬分析，一般來說，中共體制內不會因「性關係混亂」下台，而是因政治問題而以性關係混亂之名「被下台」，因此不少傳言方向也朝中共內部鬥爭討論起。
例如秦剛因未能阻止火箭軍司令李玉超的兒子，在美國留學期間洩密，甚至幫助火箭軍隱瞞放間諜氣球偵測美國的情況導致習近平不滿而受牽連。火箭軍是執行巡弋、彈道飛彈等作戰的重要軍種，也被視為台海戰爭可能最先發動攻勢的部隊，近期卻接連有軍中高官落馬，包括現任副司令吳國華「自殺」、司令李玉超遭查等傳聞，但相關消息也仍有待證實；另一傳言則是稱國內戰事紊亂、急於向習近平交好的俄羅斯總統蒲亭，靠著俄羅斯在美國中情局（CIA）的臥底掌握秦剛叛變的充分證據，派人搭專機前往通報習近平，又有稱秦剛與中共對外事務領導人王毅不合，這才遭到清算。
目前中國外交部官方網站上，外交部主要官員沒有秦剛的大頭貼與介紹，欄位僅有齊玉、馬朝旭、張驥、孫衛東、鄧勵、徐飛洪、華春瑩、農融等人的照片，而在部長動態上最後一筆更新動態則是秦剛在6月25日在北京會見越南外長裴青山、斯里蘭卡外長薩布里、俄羅斯副外長魯登科的紀錄。