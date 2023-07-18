獨／金溥聰強勢鎮壓黨內異音　馬英九切割！堅持中立不介入

性平事件零容忍！文化部檢討逾130項獎補助要點、增撤回機制

▲有關近期藝文、影視界性平事件，文化部全面檢討逾130項獎補助要點，增撤回機制。（圖／文化部提供）
▲有關近期藝文、影視界性平事件，文化部全面檢討逾130項獎補助要點，增撤回機制。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

台版MeToo延燒至藝文圈，遭指控權勢性侵、性騷的嫌疑人不乏藝術家、教授、策展人、藝術顧問等，藝術界日前提出連署，建請藝文相關機構增列性平條款於補助、受獎、聘雇、標案合約中，針對相關情事採取「零容忍政策」，逾3000人參與。文化部昨（17）日宣布，已全面檢討逾130項獎補助要點，增撤回機制，並修訂「文化部性騷擾防治措施及申訴調查處理要點」，放寬匿名或第三者揭露的受理條件。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國際知名小提琴家林昭亮遭控對多名女性音樂家性騷擾，日前發聲明強調「一生中從未試圖讓任何人感到不自在」，而他創辦的「台北大師星秀音樂節」形象連帶受波及，據悉，該音樂節今年3月獲得文化部400萬補助；還有藝術家遭控性侵，近期的演出也獲得文化部補助。

針對相關性騷、性侵事件，藝文界近日提出「藝術不染色：視覺藝術落實性別平等與公眾課責機制倡議連署」，呼籲在「公眾課責」之下，藝文單位運作資金來自於國家預算或是公民的稅金，更有必要加強公眾信用的基礎，也作為性平再教育的一部分。

因此，建請各級文化機關與藝文相關機構對職場性騷、性侵採取「零容忍政策」，並增列性平條款於補助、受獎、聘雇、標案合約中，盼所有政府機關的獎項、補助計畫、標案都對性平事件加害人予以暫停、終止、退回、拒絕，甚至求償。

連署還呼籲聘僱人員不滿30人的藝術中小型機構，應當讓藝術工作者也能獲得相應的保護；文化機構與藝術大學應完善性平申訴程序，以受害人保護和利益優先的精神，除受害者的心理諮商和法律協助更需要建立完善支援系統之外，在執行過程中也應秉持公正透明，避免性平委員的組成流於形式。

文化部表示，藝文產業經營較其他產業相對不易，尤其藝文工作須經長久準備期後始有成果得以獲得微薄收入，且藝文工作者多為個人接案，收入並不穩定，因此政府以更高預算比例補助各藝文產業發展。

文化部說，也因高政府資源的投入，在面對性平事件，文化部必須以更高的道德標準檢視，「避免以國家資源間接強化不平等的權力資源關係」，同時，亦須衡酌藝文團隊整體發展、權益及其他藝文工作者的照顧，以免因個別加害者的作為重挫藝文產業發展。

文化部說明，在整體獎補助機制方面，已全面檢討逾130項獎補助要點，加入「如有違反勞工、性別平等相關法令規定，得視情節輕重撤銷或廢止補助，追回部分或全部補助款項」規定，以建立未來發生類似情況的撤銷或追回款項依據；同步要求各單位主動檢視已受獎補助對象是否有涉及性平metoo事件。針對個案處理，則邀集法律、性平、社工等專家共同加入，成立性騷調查委員會進行專業訪談及討論，以擬定適當的處理方式。

文化部強調，藝文產業是一個最能表現人類價值的工作，面對此波事件，文化部期盼能溫暖撫慰受害者及整體藝文界的傷痛，也希望提醒所有藝文工作者，應以更高的道德標準自我要求，以真正實踐及回應各界的期許，「以文化豐富大眾的生命」。

更多「台版MeToo事件」相關新聞。

林昭亮為「若曾讓任何人不舒服」致歉！妻子何瑞燕辭星秀執行長

誓讓MeToo成絕響！性騷擾防治法通過5大方向修法

性平三法重懲處輕預防　專家憂本末倒置、恐更難開罰

臨時會處理性平三法、台美倡議　陳建仁明後赴立院專報備質詢　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀