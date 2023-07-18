性平事件零容忍！文化部檢討逾130項獎補助要點、增撤回機制

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針對相關性騷、性侵事件，藝文界近日提出「藝術不染色：視覺藝術落實性別平等與公眾課責機制倡議連署」，呼籲在「公眾課責」之下，藝文單位運作資金來自於國家預算或是公民的稅金，更有必要加強公眾信用的基礎，也作為性平再教育的一部分。
因此，建請各級文化機關與藝文相關機構對職場性騷、性侵採取「零容忍政策」，並增列性平條款於補助、受獎、聘雇、標案合約中，盼所有政府機關的獎項、補助計畫、標案都對性平事件加害人予以暫停、終止、退回、拒絕，甚至求償。
連署還呼籲聘僱人員不滿30人的藝術中小型機構，應當讓藝術工作者也能獲得相應的保護；文化機構與藝術大學應完善性平申訴程序，以受害人保護和利益優先的精神，除受害者的心理諮商和法律協助更需要建立完善支援系統之外，在執行過程中也應秉持公正透明，避免性平委員的組成流於形式。
文化部表示，藝文產業經營較其他產業相對不易，尤其藝文工作須經長久準備期後始有成果得以獲得微薄收入，且藝文工作者多為個人接案，收入並不穩定，因此政府以更高預算比例補助各藝文產業發展。
文化部說，也因高政府資源的投入，在面對性平事件，文化部必須以更高的道德標準檢視，「避免以國家資源間接強化不平等的權力資源關係」，同時，亦須衡酌藝文團隊整體發展、權益及其他藝文工作者的照顧，以免因個別加害者的作為重挫藝文產業發展。
文化部說明，在整體獎補助機制方面，已全面檢討逾130項獎補助要點，加入「如有違反勞工、性別平等相關法令規定，得視情節輕重撤銷或廢止補助，追回部分或全部補助款項」規定，以建立未來發生類似情況的撤銷或追回款項依據；同步要求各單位主動檢視已受獎補助對象是否有涉及性平metoo事件。針對個案處理，則邀集法律、性平、社工等專家共同加入，成立性騷調查委員會進行專業訪談及討論，以擬定適當的處理方式。
文化部強調，藝文產業是一個最能表現人類價值的工作，面對此波事件，文化部期盼能溫暖撫慰受害者及整體藝文界的傷痛，也希望提醒所有藝文工作者，應以更高的道德標準自我要求，以真正實踐及回應各界的期許，「以文化豐富大眾的生命」。
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