MLB／盤點大谷翔平「五大交易下家」　邪惡帝國洋基竟未進前3！

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《紐約郵報》記者Jon Heyman提到，天使隊在交易截止日前送走的大谷翔平的機率正在變高，而《ESPN》記者Buster Olney也在節目強調洋基將不惜一切代價爭取大谷。
然而，Bowden在文章中列出10支可能的潛在下家，其中坦帕灣光芒隊的可能性最高，其次是洛杉磯道奇隊，接著第3到5順位依序為水手、遊騎兵和洋基隊。
大谷翔平未來落腳何處仍是未定之天，任何球隊都有可能爭取這位二刀流好手加盟，但像是光芒這樣的小市場球隊，想要交易大谷必須得付出相當巨大的代價。
Bowden指出，光芒可能需要以游擊手Junior Caminero或三壘手Curtis Mead作為交易的核心，再搭配上一壘手Kyle Manzardo、二壘手Vidal Bruján等其他潛力新秀。目前Junior Caminero在光芒農場排名第1，Curtis Mead和Kyle Manzardo則分別排在光芒農場第3和第4名。此外，光芒很可能需要一同交易大聯盟球員例如Josh Lowe，以滿足天使重建的需求。
道奇隊被Bowden列在第二，其中捕手潛力Diego Cartaya和Dalton Rushing很可能是這筆交易的兩大核心，同時天使很可能還會索求至少3名投手潛力股，包括Emmet Sheehan、Gavin Stone、Michael Grove和Ryan Pepiot，以及外野手Andy Pages、三壘手Michael Busch和外野手Josue De Paula其中的兩名球員。
同樣在西岸的西雅圖水手隊也有機會爭取大谷，但交易包裹內容可能包括Logan Gilbert、George Kirby、Bryce Miller、Bryan Woo或Emerson Hancock其中的兩名頂級潛力新秀。另外，Bowden將德州遊騎兵排在第4，洋基隊排第5，亞特蘭大勇士隊排在第6，舊金山巨人隊排在第7，巴爾的摩金鶯隊排在第8，聖地牙哥教士隊排列第9名，至於紅人、馬林魚、響尾蛇和守護者並列第10。
大谷翔平今年賽季繳出美聯MVP的身手，在「打者大谷」方面，他繳出0.297的打擊率、34支全壘打、73分打點，以及11次盜壘成功；在投手丘上，大谷18場先發出賽，主投105.1局投出7勝5敗、防禦率3.50的成績，並送出139次三振。