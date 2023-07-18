2023年世界藤球錦標賽　中華隊三人奪銅寫隊史新猷

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混合三人賽制，以2女1男選手組合，替補1女1男，我國以亞運女子培訓隊成員潘若慈、陳曉葳、何凡幼搭配男子好手陶秉業、林銘軒組隊，先在預賽A組以21:10、21:15擊敗比利時，接著8:21、5:21敗給地主泰國，以一勝一負戰績，分組第二晉級四強準決賽。四強賽遭遇緬甸，雙方纏鬥三局，我國以9:21、22:20、7:21無緣爭冠，最終和印度並列銅牌，但也締造我國在世錦賽頂級組賽事首次奪牌紀錄。
我國男、女子組三人、四人賽事，男子四人賽分在頂級組，雖然預賽首役21:10、21:18踢下汶萊，但面對實力強勁的印尼，則以8:21、12:21吞敗，戰績一勝一負，在預賽分組取一狀況下，無緣晉級，以並列第五作收。
女子三人賽在D1級一路闖關，先在預賽擊敗印度（21:16、14:21、21:16）、美國（21:13、21:17），以分組第一晉級，接著四強準決賽21:7、21:16力克尼泊爾，冠軍決賽再度遭遇印度，以21:19、21:7順利奪冠。
男子三人賽，預賽踢得順遂，連過德國（21:12、21:13）、沙烏地阿拉伯（21:16、21:7）兩關，以分組第一晉級，但四強賽對上近年積極發展藤球的伊朗，以11:21、11:21落敗，獲得並列銅牌成績。至於今年首度辦理的男子U21三人賽，中華隊在死亡之組，力拚泰國、印度、緬甸未果，無緣晉級。
男子隊教練劉昶佑表示，本屆世錦賽新增U21及混合賽，比賽時間也有互相衝突，連續應戰，選手體力負荷較重，但中華隊仍能挺住壓力與體能的考驗，加上男、女隊各有配置防護員，能即時處理球員身體狀態，配合營養補充品，恢復效果非常良好，最終仍能創下隊史佳績。