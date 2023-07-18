獨家專訪／驚動國際選手、媒體　跆拳名將黃鈺仁復出後首度摘金

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空窗期暴肥 數月努力重新出發
退休空窗期也讓黃鈺仁體重直線上升，從68公斤一路飆升至95公斤，如今決定復出，花了數倍的努力；5月底世錦賽還參加男子87公斤級，在32強止步，短短數月間，他將體重控制在80以內，並連續參加澳洲跆拳道主席盃、澳洲公開賽，分別拿下銅牌和銀牌，如今在南韓跆拳道大獎挑戰賽鍍金，喜迎復出後的首面金牌，意義非凡。
黃鈺仁過去的國際賽成績絕對在大獎賽的名單之中，還能排名前3種子，如今捲土重來，改打80公斤級，以挑戰者之姿重返戰場。他說，「過去從高處往下看，背負著成績壓力，不想被打下來，反而迷失之我；如今我已經是即將退休的選手，放下勝負執念，反而能享受比賽。」
改變量級、重新出發，黃鈺仁的復出之旅常被外界看衰，尤其國際80公斤級選手身材魁武、力量大，也讓黃鈺仁原本的身材優勢化為烏有。但黃鈺仁正向思考，「其實打80公斤級還是有優勢，我的敏捷性和反應力都是此量級較少見的，只要擬定策略，將優勢極大化，仍有勝算。」
本屆大獎挑戰賽四強賽，黃鈺仁遇到205公分的泰國選手，依舊輕鬆過關，也證明他早就有備而來。
曾排斥額外訓練 恩師：「怕累就別練」
教練蘇泰源說，「要挑戰80公斤級必須付出更多的努力，除了平時的訓練外，還要加強重訓，我最常跟他說『如果喊累就不要練了！』，現在要為自己拚，而非被動的接受教練安排的課表。」
黃鈺仁坦言，「負擔真的很沉重，剛開始產生排斥感，訓練後全身痠痛，還要進行重量訓練，真的吃不消。不過心態調適後，讓重訓成為一種習慣，也就不會感到辛苦。」
蘇泰源認為，「黃鈺仁本來就有很高的天賦和領悟力，但過去是被動訓練，現在則是積極備戰，也產生出不一樣的結果；未來只要找回巔峰時的狀態，加上過去累積的經驗，和天生極佳的比賽理解力，絕對大有可為。」
逐漸邁向巔峰之路 國際媒體也關注
經過這幾場國際賽的洗禮，黃鈺仁說，「逐漸找回自己想要的樣子，但體能和身體碰撞度還要再提升，這也是我未來需要加強的課題。」
本次大獎挑戰賽優異地表現，也讓黃鈺仁再度受到各國的關注，連南韓媒體也感到驚訝，在賽後還特別專訪他，甚至有前奧運金牌選手還特別找中華隊教練團詢問黃鈺仁的近況；而黃鈺仁也直言，「目標就是再度站上奧運舞台，重返榮耀。」