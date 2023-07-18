用完丟！中國砸銀彈挖角韓技術人才　奪市占就解僱「還沒離職金」

俄停黑海穀物協議！再挫全球糧食安全　「糧價飆漲」恐傷數百萬人

▲俄羅斯停止參與黑海穀物協議，恐將造成全球糧食價格再次波動。圖為烏克蘭工人在港口裝運糧食。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯停止參與黑海穀物協議，恐將造成全球糧食價格再次波動。圖為烏克蘭工人在港口裝運糧食。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

俄羅斯17日宣布，停止參與旨在讓烏克蘭穀物安全出口、緩解全球糧食危機的黑海穀物協議，並抱怨協議中有關俄羅斯的部分迄今都沒有履行。聯合國擔心這將對全球「有需要的人」造成打擊，美國也批評恐有數百萬人因此受到傷害。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》報導，俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭，並封鎖烏克蘭的黑海（Black Sea）港口，導致全球穀物價格飆漲，去年7月在聯合國與土耳其斡旋下達成黑海穀物協議，在這份協議下，從烏克蘭出口的玉米、小麥和其他穀物，總數將近3300萬公噸。然而，最後一艘受到協議保護的船舶已於16日駛離烏克蘭。

儘管克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）宣稱，這項決定無關於克里米亞大橋（Crimea Bridge）遇襲，但外界仍不免懷疑是針對此事的報復。培斯科夫並補充，等俄國的要求取得具體成果後，將考慮重新加入糧食協議。

▲俄羅斯停止參與黑海穀物協議之際，克里米亞大橋再度傳出遇襲。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯宣布停止參與黑海穀物協議之際，克里米亞大橋再度傳出遇襲。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，烏克蘭和俄羅斯是世界上最大的穀物和食品出口國，任何波動都可能推高全球糧食價格。國際救援委員會（IRC）東非緊急事務主任薩拉夫（Shashwat Saraf）表示，非洲之角正面臨數十年來最嚴重的干旱，俄羅斯喊卡黑海糧食協議無疑是雪上加霜。索馬利亞首都一名有著5個孩子的母親侯賽因 (Halima Hussein)表示，不知道未來就怎麼生存下去。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）則說，俄羅斯退出意味著援助俄羅斯糧食和化肥出口的相關協議也終止，直言俄國的決定，將對全球有需要的人造成打擊；美國白宮也指控俄國此舉將惡化糧食安全並傷害數百萬人，相當不合理。

報導也提到，俄羅斯暫停參與該協議的消息，已導致穀物和油籽價格開始上漲，未來幾個月將進一步影響麵類主食的價格。雖然由於巴西等國增加糧食供應，情況已比剛開戰時好，但聯合國糧食計劃署（WFP）上個月曾表示，由於多重緊急情況重疊，造成了70多年來最大、最複雜的飢餓和人道主義危機。

目前尚不清楚俄羅斯的退出，是否意味著穀物完全無法運輸，但有分析認為，即使能繼續運送，進入黑海的戰爭風險以及保險費用將上升，船東可能不願意在沒有俄羅斯同意的情況下，允許其船隻進入戰區。

雖然烏克蘭在戰爭開始後，一直有透過東歐國家出口糧食，但仍存在許多後勤挑戰，而且烏克蘭糧食透過東歐諸國流通也引起當地農民不滿，認為這影響了他們的農作物市場。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky ）表示，會盡一切所能，確保黑海穀物出口管道保持暢通，並暗示基輔將尋求土耳其的支持，希望能抵消俄羅斯帶來的負面影響，烏克蘭、聯合國、土耳其應共同合作，並向世界證明，勒索行為是不被允許的。

▲土耳其總統艾爾段（左）公開力挺烏克蘭，同時警告，被俄羅斯部隊占據的烏克蘭札波羅熱核電廠有爆發「另一場車諾比」災難的危險。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭總統澤倫斯基（右）呼籲全球，切勿對俄羅斯的威脅屈服。圖為他與土耳其總統艾爾段（左）會晤資料照。（圖／美聯社／達志影像）

更多「俄烏戰爭一年」相關新聞。

疑遭克宮破壞形象？瓦格納首領普里格津「脫褲狼狽照」被廣傳

俄情報頭子稱瓦格納兵變後曾與CIA局長通話　討論如何處理烏克蘭

差點就核戰了？路透：瓦格納兵變期間　一度接近俄國核基地

瓦格納叛亂後「被叫進克宮」！俄：蒲亭曾召普里格津　要求他解釋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀