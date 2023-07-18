俄停黑海穀物協議！再挫全球糧食安全　「糧價飆漲」恐傷數百萬人

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儘管克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）宣稱，這項決定無關於克里米亞大橋（Crimea Bridge）遇襲，但外界仍不免懷疑是針對此事的報復。培斯科夫並補充，等俄國的要求取得具體成果後，將考慮重新加入糧食協議。
報導指出，烏克蘭和俄羅斯是世界上最大的穀物和食品出口國，任何波動都可能推高全球糧食價格。國際救援委員會（IRC）東非緊急事務主任薩拉夫（Shashwat Saraf）表示，非洲之角正面臨數十年來最嚴重的干旱，俄羅斯喊卡黑海糧食協議無疑是雪上加霜。索馬利亞首都一名有著5個孩子的母親侯賽因 (Halima Hussein)表示，不知道未來就怎麼生存下去。
聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）則說，俄羅斯退出意味著援助俄羅斯糧食和化肥出口的相關協議也終止，直言俄國的決定，將對全球有需要的人造成打擊；美國白宮也指控俄國此舉將惡化糧食安全並傷害數百萬人，相當不合理。
報導也提到，俄羅斯暫停參與該協議的消息，已導致穀物和油籽價格開始上漲，未來幾個月將進一步影響麵類主食的價格。雖然由於巴西等國增加糧食供應，情況已比剛開戰時好，但聯合國糧食計劃署（WFP）上個月曾表示，由於多重緊急情況重疊，造成了70多年來最大、最複雜的飢餓和人道主義危機。
目前尚不清楚俄羅斯的退出，是否意味著穀物完全無法運輸，但有分析認為，即使能繼續運送，進入黑海的戰爭風險以及保險費用將上升，船東可能不願意在沒有俄羅斯同意的情況下，允許其船隻進入戰區。
雖然烏克蘭在戰爭開始後，一直有透過東歐國家出口糧食，但仍存在許多後勤挑戰，而且烏克蘭糧食透過東歐諸國流通也引起當地農民不滿，認為這影響了他們的農作物市場。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky ）表示，會盡一切所能，確保黑海穀物出口管道保持暢通，並暗示基輔將尋求土耳其的支持，希望能抵消俄羅斯帶來的負面影響，烏克蘭、聯合國、土耳其應共同合作，並向世界證明，勒索行為是不被允許的。
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