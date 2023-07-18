星巴克數位體驗「買一送一」喝24天！功夫茶聯名手搖飲第二杯半價

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日星巴克迎接指定品項好友分享活動，7月18日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。活動品項包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、那堤(含特選)、風味那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選、豆奶經典紅茶那堤、醇濃抹茶那堤、香草風味星冰樂、醇濃抹茶星冰樂。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌爽喝24天！星巴克數位體驗「買1送1」
星巴克最新My Summer Collection收藏夏天數位體驗，7月19日至8月9日，完成數位體驗遊戲，可獲得限定的專屬優惠，包括最划算的「買1送1」、「第2杯半價」等好康折扣，通通有機會抽到。7月17日、7月18日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌功夫茶聯名嗨小強 手搖飲「第二杯半價」
KUNG FU TEA 功夫茶聯名台灣插畫家嗨小強 HI JOHN，打造一系列可愛角色「小強×柴柴×圓圓」的主題杯身與封膜，還有實用週邊商品包括造型抱枕、大容量環保瓶、野餐墊與環保杯袋。
炎熱推出新鮮葡萄柚搭配養樂多一起打成綿密冰沙，再淋上芝士奶蓋搭配烏龍茶凍的「葡萄柚多多茶凍」，即日起至8月15日，享有「第二杯半價」優惠；購買飲料還能免費加料「烏龍茶凍」。